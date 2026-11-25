(ANKARA) - CHP Genel Merkezi'ne, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerine dikkati çekmek amacıyla öldürülen kadınların fotoğrafları ile "6284'ü etkin uygulatana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" yazılı pankart asıldı.

CHP Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, kadına yönelik şiddete genel merkez binasına asılan pankartla dikkati çekti.

CHP Genel Merkezi'nin ana girişinin üzerine asılan pankartta, " İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının ardından 3 bin 195 kadın öldürüldü. 1750 kadın cinayeti, 1445 şüpheli kadın ölümü... 6284'ü etkin uygulatana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" ifadeleri yer aldı.