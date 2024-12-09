CHP Kadın Kolları Yönetici Eğitimi İstanbul'da Gerçekleşti

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(ANKARA) - İstanbul'da görev yapan CHP Kadın Kolları yöneticileriyle 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Yönetici Eğitimi, Maltepe ve Büyükçekmece illerinde eş zamanlı olarak 12 sınıfta yapıldı. Açılışında İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Dr. Özcan Baripoğlu, ilçe başkanları ve yöneticilerinin de bulunduğu eğitime İstanbul'un bir ve üçüncü bölgelerinin 26 ilçesinden gelen 337 kadın yönetici katıldı.

CHP Parti Okulu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı ortaklığında, İstanbul'da Kadın Kolları Yönetici Eğitimi düzenlendi. 7-8 Aralık tarihlerinde Maltepe ve Büyükçekmece ilçelerinde gerçekleştirilen eğitimler 12 sınıfta yapıldı. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Dr. Özcan Baripoğlu, ilçe başkanları ve yöneticilerinin katıldığı eğitime, 26 ilçeden 337 kadın yönetici katıldı. Siyasal İletişim, CHP'de Yönetici Olmak, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Örgütlenme Projesi Oluşturma başlıkları altında eğitimler verildi.

Kadın kolları çalışmalarına yönelik yeni örgütlenme projelerinin üretildiği eğitimde, fikir tartışmalarıyla CHP'nin iktidar durumudaki yol haritası da değerIendirildi. Türkiye'nin tüm bölgelerinde yapılması planlanan kadın kolları yönetici eğitimlerinde, ana kademelerde görev yapan tüm kadın yöneticilere katılımcı sertifikaları teslim edilecek.

"Kadınların her alanda haklarının tanındığı bir ülkeyi, CHP iktidarında inşa edeceğiz"

Önce parti sonra ülkede cinsiyet eşitliğinin, temelini bilgiden alan politikalar ve çalışmalarla güçleneceğini ifade eden Özcan Baripoğlu, "Cinsiyet eşitliğini sağlamış, kadınların her alanda haklarının tanındığı ve rahatlıkla kullanabildiği bir ülkeyi, CHP iktidarında inşa edeceğiz. Kadınların siyasetteki temsiliyetinde Türkiye'ye örnek olan illerimizin başında gelen İstanbul örgütümüzle yaptığımız bu iki günlük eğitimde, çok güzel sonuçlar doğuracağını birlikte gördük. CHP Parti Okulu olarak kadın üyelerimizin ve yöneticilerimizin sayısının artması için mücadelemiz devam ediyor. Kadın liderlerimiz bu eğitimlerle daha da güçlenecek, Türkiye'nin çağdaşlaşma mücadelesine güç katacak" dedi.