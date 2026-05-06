CHP 81 İlde Sahada... Kırıkkaleli Esnaf:  Ak Parti Benim Gözümde Bitti

(KIRIKKALE)- CHP Kırıkkale örgütü saha çalışmalarına devam ediyor. Kırıkkaleli bir ayakkabı boyacısı, geçim sıkıntısından dert yanarak, "Bu AK Parti benim gözümde bitti" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatı doğrultusunda partinin Kırıkkale örgütü saha çalışmalarını sürdürüyor.

CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, beraberindeki parti heyeti ile birlikte kent merkezinde esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek partisinin çözüm önerilerini aktardı.

Sigortası yapılmaması nedeniyle emekli olamadığını belirten ayakkabı boyacısı, Bozdağ'a geçim sıkıntısından dert yanarak, "Bu AK Parti benim gözümde bitti" dedi. Bunun yanı sıra Bozdağ, ayakkabı boyacısı esnafa maddi durumu olmayanlar için Kırıkkale Belediyesi tarafından verilen "Pazar Desteği"nden yararlanması için aracı oldu.

Bir başka ayakkabı boyacısı esnaf ise emekli olmasına rağmen geçinemediği için çalışmak zorunda olduğunu belirterek Bozdağ'a dert yandı.

Başka bir emekli Kırıkkaleli de Bozdağ'a, yedi torunu olduğunu belirterek bayramda harçlık veremediğini ve iktidarın Kurban Bayramı'nda emeklilere vereceği 4 bin liralık ikramiyenin yeterli olmadığını aktardı.