CHP Kurultayı'na İptal Kararı... İzmir'de CHP'liler İl Başkanlığı Önünde Toplanıyor

21.05.2026 21:48  Güncelleme: 22:09
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Kurultayı'nı iptal kararına tepki gösteren İzmir'deki partililer, İl Başkanlığı önünde toplanarak Genel Başkan Özgür Özel'e destek sloganları attı.

(İZMİR) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Kurultayı için verdiği "mutlak butlan" kararı sonrasında İzmir'de partililer İl Başkanlığı önünde bir araya geldi. Kalabalık, CHP Genel Başkanı Öz Özel'e destek vererek, "İzmir burada başkanının yanında" sloganları attı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nı iptali kararını vermesinin ardından parti içerisinde tepkiler devam ediyor.

CHP İzmir İl Başkanlığı, ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanlarıyla olağanüstü toplantı kararı alırken, çok sayıda partili İl Başkanlığı binasının önünde toplandı. Sık sık "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganları atılırken, CHP'nin önceki dönem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine de sloganlar atıldı.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, partililere seslendi. Karara tepki gösteren partililere Kılıçdaroğlu yönetimi için "Bir karar alamazlar" diyen Güç, "Hiçbir zaman toplanmayacaklar. Gürsel Tekin'de kendi kendine karar alıyor ama kararların uygulandığı yok. Oradan iyi niyetli bir şey çıkmayacağı belli. İyi niyet bizde, ahlaklı, iyi insanlar bizleriz. Bu yapılan ahlaksızlık. Buradayız hiçbir yere gitmiyoruz" ifadelerini kullandı.

İZMİR'DEN DESTEK SLOGANLARI

Vatandaşlar "İzmir burada, başkanının yanında" sloganları atarken nöbet sistemine geçtiklerini duyurarak "Merkezde olmayan ilçeler kendi ilçelerinde nöbetlerine devam edecek. Genel Merkezden gelecek kararı bekleyeceğiz ve ortak akılla yol alacağız. Bu ülke plansızlıktan bu hale geldi" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

