CHP Kurultayı Davasında Savaş Açıklandı

23.02.2026 18:23
Özgür Çelik, CHP'nin kurultayıyla ilgili açılan davada mücadelelerinin devam ettiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin "Seçim Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla açılan davaya dair, "Mahkeme salonlarında da, meydanlarda da aynı mücadeleyi veriyoruz. CHP'yi kapatmayı, halkı sindirmeyi ve sandığı sembolik hale getirmeyi isteyenlere karşı mücadele ediyoruz. Sadece kendimizi ve partimizi değil Cumhuriyeti müdafaa ediyoruz. Halka inatlaşanlar daima kaybeder, yine kaybedecekler" dedi.

Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Anlatalım, herkes bilsin. Bugün 38. Olağan Kurultayımıza açılan Ceza Davası'nın üçüncü duruşması için Ankara'daydık. Tanıklar dinlendi, avukatlarımız sorularını sordular."

Dinlenen tanıklar kurultayda taraf olduklarını ve kaybeden listeyi desteklediklerini açık açık söylediler, yerel seçimlerde aday adayı olduklarını ve adaylaşmadıklarını söylediler, bazı sanıklarla kişisel husumetleri olduğunu dile getirdiler. Halkta karşılığı kalmamış bir ekibin kurultay yenilgisi nedeniyle yaşadığı travma ve makam arzusu mahkeme salonunda da açığa çıkmış oldu. Tanıkların bir tanesi ise savcılıkta verdiği ifadeyi bugün kendisi açıkça yalanladı. Kullanmadığı ifadelerin savcı tarafından zapta geçirildiğini itiraf etti. Avukatlar tüm tanıklara ifadelerinin görgüye mi yoksa duyuma mı dayalı olduğunu sorduğunda, tanıkların tamamı 'öyle konuşuluyordu' şeklinde ifadeler kullandı, tek bir doğrudan tanıklık ve somut delil olmadığı ortaya çıktı. Tüm tanıklar delegelere menfaat temin edildiğini gözleriyle görmediklerini ifade ettiler.

Yani normal şartlarda, bu dava beraatle sonuçlanacaktı. Bu nedenle duruşma savcısı bu davanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB davasıyla birleşmesini talep etti. Mahkeme Hakimi de İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nden kurultay davasının İBB davası ile birleştirilmesini talep edeceklerini söyledi. Biliyorum takibi zor ve karmaşık bir süreç gibi gözükse de aslında yaşananlar çok basit.

Halkımız iktidar değişikliği istiyor, tükenmiş iktidar ise gitmemek için diretiyor. Partimiz, üyelerimizin ve tabanın değişim talebinin bir sonucu olarak yönetim değişikliğine gitti ve Özgür Özel'i Genel Başkan olarak seçti. Bu değişim, yerel seçimlerde birinci parti olmamızı sağladı. Yaşanan her şey, halkın çoğunluğu ile azınlık iktidarı arasında süren bir mücadelenin parçası. Mahkeme salonlarında da, meydanlarda da aynı mücadeleyi veriyoruz. CHP'yi kapatmayı, halkı sindirmeyi ve sandığı sembolik hale getirmeyi isteyenlere karşı mücadele ediyoruz. Sadece kendimizi ve partimizi değil Cumhuriyeti müdafaa ediyoruz. Halka inatlaşanlar daima kaybeder, yine kaybedecekler. Ne yapsalar boş, iktidar yürüyüşümüz durmayacak. Halk kazanacak, Cumhuriyet kazanacak, güzel Türkiyemiz kazanacak."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

