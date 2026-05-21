CHP Kurultayı İptaline Tepkiler

21.05.2026 22:28
CHP Ankara İl Başkanlığı, kurultay iptaline karşı çağrıda bulundu, Emek Partisi destek verdi.

(ANKARA) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesi kararının ardından CHP Ankara İl Başkanlığı'nın Genel Merkez'e yaptıkları çağrıya Emek Partisi de destek verdi. Genel Merkez'de toplanan partililer ve vatandaşlar, EMEP'lileri "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla karşıladı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nı iptali kararının ardından CHP Ankara İl Başkanlığı Genel Merkezi'ne çağrıda bulundu. Çağrıda, "Omuz omuza, tek yürek, demokrasiye, dayanışmaya ve halkın iradesine sahip çıkmak için herkesi Genel Merkezimize davet ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Vatandaşlar ve partililer Genel Merkez önünde toplanırken partiden yapılan çağrıya Emek Partisi de destek verdi. Genel Merkez önünde bekleyen vatandaşlar, EMEP'lileri "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla karşıladı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 22:50:47. #7.13#
