CHP Kurultayı İptaline Tepkiler

(ANKARA) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesi kararının ardından CHP Ankara İl Başkanlığı'nın Genel Merkez'e yaptıkları çağrıya Emek Partisi de destek verdi. Genel Merkez'de toplanan partililer ve vatandaşlar, EMEP'lileri "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla karşıladı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nı iptali kararının ardından CHP Ankara İl Başkanlığı Genel Merkezi'ne çağrıda bulundu. Çağrıda, "Omuz omuza, tek yürek, demokrasiye, dayanışmaya ve halkın iradesine sahip çıkmak için herkesi Genel Merkezimize davet ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Vatandaşlar ve partililer Genel Merkez önünde toplanırken partiden yapılan çağrıya Emek Partisi de destek verdi. Genel Merkez önünde bekleyen vatandaşlar, EMEP'lileri "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla karşıladı.