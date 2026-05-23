CHP Kurultayı Soruşturmasında 13 Gözaltı

(İSTANBUL) - Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında arasında CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan'ın da bulunduğu 13 isim gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Halk Partisinin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma yürütülüyor. Bu soruşturma kapsamında son olarak İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya illerinde bazı adreslerde arama, el koyma işlemi gerçekleştirildi.

