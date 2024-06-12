CHP Kuşadası İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'ndan Belediye Başkanı Günel'e ziyaret - Son Dakika
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CHP Kuşadası İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'ndan Belediye Başkanı Günel'e ziyaret

CHP Kuşadası İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nın yeni yönetimi, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti. Günel, partiyi iktidara taşıma çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

12.06.2024 16:55
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(AYDIN) - CHP Kuşadası İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nın yeni yönetimi ile bir araya gelen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Partimizi iktidara taşıma yolunda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Günel'i makamında ziyaret eden CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilgün Köksal ve kadın kolları yöneticileri, yeni görev sürelerinde hayata geçirecekleri projeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

CHP Kuşadası İlçe Kadın Kolları'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Günel, "Biz ilk günden beri örgütümüzle çalışmalarımızda hep kol kola olduk. Kentimizdeki tüm hemşehrilerimize birebir dokunduk, bundan sonra da dokunmaya devam edeceğiz. Partimizi iktidara taşıma yolunda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Sizlere bu önemli görevde başarılar diliyor, her zaman dayanışma içinde çalışmalarımıza devam edeceğimizden hiç şüphe duymuyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Kuşadası İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'ndan Belediye Başkanı Günel'e ziyaret - Son Dakika

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