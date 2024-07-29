CHP Kuyucak İlçe Başkanı ve Yönetimi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

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(AYDIN) - CHP Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli ve ilçe yönetimi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu, CHP Kuyucak İlçe Örgütü'nden misafirlerini ağırladı. Ziyarette İlçe Başkanı Yöreli ve beraberindekiler, Çerçioğlu'nu Kuyucak'a ve Aydın geneline yaptığı yatırımlar dolayısıyla kutladı.

Yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizen Çerçioğlu ise ziyaretleri için ilçe yöneticilerine teşekkür etti.