Aydın'da CHP'li Belediye Başkanlarından Ortak Açıklama: Yargı Kararı Yıpratma Amaçlı - Son Dakika
24.05.2026 15:53  Güncelleme: 16:49
Aydın'daki CHP'li 10 belediye başkanı, 38. Olağan Kurultay'ın iptali ve Genel Merkez'e polis müdahalesine ortak metinle tepki gösterdi. Başkanlar, kararın partiyi yıpratmayı amaçladığını belirterek Genel Başkan Özgür Özel'in yanında olduklarını açıkladı.

(AYDIN) - Aydın'daki CHP'li 10 belediye başkanı, 38. Olağan Kurultay'ın iptali ve parti Genel Merkezi'ne polis müdahalesiyle tahliye süreci başlatılmasına, yayımladıkları ortak metinle tepki gösterdi. CHP'li başkanların ortak metninde, "Mutlak butlan kararının amacının şanlı iktidar yürüyüşümüze engel olmak amacıyla partimizi yıpratmak olduğununun farkındayız" denildi.

Ortak metinde şunlar kaydedildi:

"Devletimizin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partimiz, tarih boyunca çeşitli baskı ve zorluklarla başa çıkmayı nasıl başarmışsa bugün de içinde bulunduğumuz süreçten birlik, beraberlik ve dayanışmayla gücüne güç katarak çıkacaktır. Mutlak butlan kararının amacının şanlı iktidar yürüyüşümüze engel olmak amacıyla partimizi yıpratmak olduğununun farkındayız."

Bizler Aydın İlçe Belediye Başkanları olarak seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel ve yönetiminin yanındayız. Partimizin ve ülke demokrasimizin birliği ve geleceği açısından 45 gün içerisinde olağanüstü kurultayımızın toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyu ile saygıyla paylaşırız."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
