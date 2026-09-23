CHP'li 3 üye Adalar'da AK Parti adayına oy verdi, Türkyılmaz başkanvekili seçildi - Son Dakika
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CHP'li 3 üye Adalar'da AK Parti adayına oy verdi, Türkyılmaz başkanvekili seçildi

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CHP\'li 3 üye Adalar\'da AK Parti adayına oy verdi, Türkyılmaz başkanvekili seçildi
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Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimini AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz kazandı. CHP'li 3 meclis üyesinin Türkyılmaz lehine oy vermesi tepki çekti; seçim sonrası bu üyeler polis güvenlik önlemi altında binadan ayrıldı, Büyükada'daki yürüyüşte protesto edildi.

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçiminde CHP'li üyeler Yavuz Çifçioğlu, İsmail Onur Balbinar, Ahmet Tanay Garip'in AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz lehine oy vermesi tepki çekti. 3 CHP'li, oylamanın yapıldığı binadan polisin genel güvenlik önlemi altında arka kapıdan ayrıldı. Büyükada'da yapılan yürüyüşte de 3 isim protesto edildi.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın 23 Haziran'da tutuklanmasının ardından başkan vekili seçilen Medine Pamuk'un 14 Eylül'de sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmesi üzerine Adalar Belediye Meclisi'nde yeniden yapılan başkan veklliği seçimi bugün Büyükada'daki Taş Mektep'te gerçekleşti.

7'si CHP, 2'si AK Parti'den toplam 9 meclis üyesinin oy kullandığı seçimin birinci turunda CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy, AKP'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 ol aldı. İkinci turda da 1 oy geçersiz sayılırken Eşkiyan 4, Türkyılmaz 4 oy aldı.

İkinci tur sonrasında oturumu yöneten CHP'li meclis üyesi İsmail Onur Balbinar ile CHP ve YENİ Partili gözlemciler arasında tartışma yaşandı. CHP ve YENİ Partililer meclis üyeleriyle birlikte seçimi terk etme kararı alırken, tartışma sırasında AK Partililerin de desteğini alan Balbinar, emniyet güçlerini çağırarak CHP ve YENİ Partili izleyicilerin salondan çıkarılmasını istedi. Bu sırada AK Partili gözlemciler de salondan ayrılma kararı aldı.

3 CHP'Lİ AK PARTİ'NİN ADAYINA OY VERDİ

YENİ Parti ve CHP'liler ile CHP'li 4 meclis üyesi salondan ayrılarak, seçim sonucunu takip etmek üzere binanın önündeki sokakta bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP'li üyeler Yavuz Çifçioğlu, İsmail Onur Balbinar, Ahmet Tanay Garip ise salondan ayrılmadı. Seçim 3 CHP'li ve 2 AK Partili meclis üyesiyle izleyicisiz devam etti.

5 meclis üyesinin oy kullandığı 3'üncü ve 4'üncü turlarda AK Parti'nin adayı Türkyılmaz salonda bulunan üyelerin tamamının oylarını alarak Adalar Belediye Başkanvekili seçildi.

3 İSİM PROTESTO EDİLDİ

Seçim sonrasında AK Parti'nin adayına oy veren CHP'li meclis üyeleri, YENİ Parti ve CHP'liler ile vatandaşların bina önünden ayrılmasının ardından polisin güvenlik önlemleri eşliğinde binadan ayrıldı. Büyükada'da yapılan yürüyüşte de 3 isim protesto edildi.

Kaynak: ANKA
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