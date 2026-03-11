CHP'li Akay'dan Faiz Eleştirisi - Son Dakika
Son Dakika Logo

CHP'li Akay'dan Faiz Eleştirisi

11.03.2026 17:23
Cevdet Akay, bütçeden günde 10,6 milyar lira faiz ödendiğini vurgulayarak ekonomi yönetimini eleştirdi.

(TBMM) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, bütçedeki faiz giderlerindeki artışa dikkati çekerek, "Bütçeden günde yaklaşık 10,6 milyar lira, saatte 440 milyon lira, dakikada 7,3 milyon lira faiz ödendi. Millet geçim derdiyle mücadele ederken, devletin kaynakları üretime değil, faize gidiyor. Bir ülkenin bütçesi vatandaşına değil de faize çalışıyorsa ortada ekonomi yönetimi değil, ağır bir yönetim başarısızlığı vardır" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hazinenin nakit gerçekleşmesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Akay, faiz giderlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 119 arttığını belirtti.

Yılın sadece iki ayında bütçeden 637 milyar lira faiz ödendiğine işaret eden Akay, "Faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 119 arttı. Bu tablo, Türkiye'nin nasıl bir faiz sarmalına sürüklendiğini açıkça gösteriyor. Bugün bütçeden günde yaklaşık 10,6 milyar lira, saatte 440 milyon lira, dakikada 7,3 milyon lira faiz ödeniyor. Millet geçim derdiyle mücadele ederken, devletin kaynakları üretime değil faize gidiyor" dedi.

Emekliye "kaynak yok" denirken, diğer yandan da faize milyarların aktarıldığını söyleyen Akay şöyle konuştu:

"Bir ülkenin bütçesi vatandaşına değil de faize çalışıyorsa, ortada ekonomi yönetimi değil, ağır bir yönetim başarısızlığı vardır. Emekliye, işçiye, çiftçiye kaynak yok deniliyor ama faize milyarlar akıyor. Bu ekonomi yönetimi Türkiye'yi üretim ekonomisinden uzaklaştırıp borç ve faiz düzenine mahküm etmiştir. Türkiye'nin ihtiyacı faize çalışan bir ekonomi değil, üretimi ve refahı büyüten bir ekonomi anlayışıdır."

Kaynak: ANKA

Cevdet Akay, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Akay'dan Faiz Eleştirisi - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
