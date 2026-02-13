CHP'li Akay'dan Yılmaz'a Tepki - Son Dakika
CHP'li Akay'dan Yılmaz'a Tepki

13.02.2026 17:16
Cevdet Akay, Yılmaz'ın ekonomik verilerini eleştirerek gerçekliği yansıtmadığını savundu.

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın cari açık ve makro finansal istikrara ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Vatandaşın yaşadığı ekonomik tablo ile açıklanan rakamlar arasında derin bir uçurum var" dedi.

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın cari açık ve makro finansal istikrara ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Akay, açıklanan verilerin ekonomik tabloyu yansıtmadığını savundu.

Yılmaz'ın cari açığın 2025 yılında 25,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve milli gelire oranının yüzde 1,5 seviyesinde olduğunu açıkladığını anımsatan Akay, "Bu başarı değil, baskılanmış ekonomi" ifadelerini kullandı.

Akay, "İç talebin baskılandığı, krediye erişimin zorlaştırıldığı, yatırımların yavaşladığı bir ortamda ithalat düşer, cari açık azalır. Bu kalkınma değil, ekonomik daralmadır. İnsanlar tüketemediği için, sanayici yatırım yapamadığı için ortaya çıkan tabloyu başarı diye sunamazsınız" dedi.

Mal ve hizmet ihracatının 396 milyar dolara ulaştığı yönündeki açıklamaları da değerlendiren Akay, ihracatın kilogram değerinin hala düşük olduğunu ve üretimin ithal ara malına bağımlı yapısının sürdüğünü belirtti.

"Yüksek katma değerli üretime geçmeden, teknoloji yoğun ihracatı artırmadan kalıcı dış denge kurulamaz. Turizm gelirleri elbette kıymetlidir ancak geçici döviz girişleriyle yapısal sorunları örtemezsiniz" diyen Akay, uluslararası doğrudan yatırımların arttığı yönündeki açıklamalara da değindi."

Akay, "Gerçek makro istikrar varsa neden vatandaşın alım gücü düşüyor? Neden genç işsizlik artıyor? Neden KOBİ'ler finansmana ulaşmakta zorlanıyor? Rakamlarla pembe tablo çizmek kolaydır ama çarşıdaki fiyatları o tablo düşürmüyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ihtiyacının algı yönetimi değil; hukuki güvenliği güçlendiren, üretimi destekleyen ve gelir adaletini sağlayan gerçek bir ekonomik dönüşüm olduğunu kaydeden Akay, "Mutfak yanarken masal anlatmayın" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cevdet Akay, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

