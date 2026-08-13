CHP\'li Akay: Enflasyon Raporu Güven Sorununu Gösterdi

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, " Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı Enflasyon Raporu, Türkiye ekonomisindeki güven sorununu bir kez daha ortaya koymuştur. Başlangıçta açıklanan yüzde 12'lik tahmin bugün yüzde 28'e gelmiş durumda. Arada tam 16 puanlık fark var" dedi.

Akay, Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Akay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı Enflasyon Raporu, Türkiye ekonomisindeki güven sorununu bir kez daha ortaya koymuştur. 2026 yılı sonunda enflasyonun yüzde 12 olacağı söylendi. Ardından hedef yüzde 16 oldu. Sonra yüzde 24'e, yıl sonu tahmini ise yüzde 26'ya yükseltildi. Bugün açıklanan raporda ise 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28'e çıkarıldı. Başlangıçta açıklanan yüzde 12'lik tahmin bugün yüzde 28'e gelmiş durumda. Arada tam 16 puanlık bir fark var.

"VATANDAŞ KEMER SIKIYOR"

Üstelik bugün açıklanan rakam yalnızca bir tahmin değil, vatandaşın yaşadığı hayat pahalılığının da gerisinde kalıyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 31,8 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası da gıda enflasyonunun yüksek seyrettiğini kabul ediyor ve 2026 yılı gıda fiyatları varsayımını yüzde 26,3'ten yüzde 28,5'e yükseltiyor. Yüksek faiz, pahalı kredi, düşen alım gücü ve her gün değişen fiyatlarla vatandaş kemer sıkıyor. Esnaf işini çevirmekte, işletmeler finansmana ulaşmakta zorlanıyor. Merkez Bankası'nın kendi raporu da iç talebin zayıfladığını, kapasite kullanımının düşük seyrettiğini ve kredi büyümesinin yavaşladığını ortaya koyuyor. Yani vatandaş harcamalarını kısıyor, işletmeler krediye ulaşmakta zorlanıyor, ekonomi yavaşlıyor, buna rağmen ekonomi yönetimi kendi enflasyon hedeflerini tutturamıyor ve hedefi yeniden yukarı çekiyor. Burada artık vatandaşın daha ne kadar fedakarlık yapacağını değil, ekonomi yönetiminin neden sürekli yanıldığını konuşmamız gerekiyor.

"BUNUN HESABINI KİM VERECEK?"

Vatandaştan her defasında biraz daha kemer sıkması isteniyor. Ama ekonomi yönetimi kendi hedeflerini tutturamadığında bunun hesabını kim verecek? Çünkü vatandaş her defasında 'biraz daha sabredin' sözünü duyuyor. Fakat o sabrın karşılığını markette, kirada, faturada göremiyor. Bir ekonomi yönetiminin başarısı, her seferinde yeni bir enflasyon tahmini açıklamak değildir. Başarı, açıkladığı hedefi tutturmak ve vatandaşın hayatını ucuzlatmaktır. Türkiye'nin ihtiyacı yeni bir tahmin değil; tutarlı, öngörülebilir ve sonuç veren bir ekonomi politikasıdır. Enflasyon hedefini değiştirmek kolaydır. Zor olan, vatandaşın hayatını ucuzlatmaktır."