CHP'li Akay, PASEU'daki 1,6 milyar liralık işlemde AKP'li Yılmaz'ın bilgisini sorguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Akay, PASEU'daki 1,6 milyar liralık işlemde AKP'li Yılmaz'ın bilgisini sorguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP\'li Akay, PASEU\'daki 1,6 milyar liralık işlemde AKP\'li Yılmaz\'ın bilgisini sorguladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Pusula Portföy fonlarının PASEU hisselerinde 15 Eylül'de gerçekleşen 1,6 milyar liralık işlemi gündeme getirdi. Akay, hissenin yaklaşık yüzde 57 değer kaybettiğini belirterek AKP'li Atakan Yılmaz'a işlemden haberi olup olmadığını sordu.

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Karşımızda hem şirket yönetiminde bulunan hem de iktidar partisinde aktif siyasi görev üstlenen bir isim var. AKP Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Atakan Yılmaz aynı zamanda Pasifik Eurasia Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi. Bu nedenle şu soruların yanıtı önem kazanıyor: 15 Eylül'de gerçekleşen 1,6 milyar liralık işlemden Yılmaz'ın haberi var mıydı? O gün kim sattı, kim aldı ve bu satıştan kim kazançlı çıktı" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, sosyal medya hesabından, "Tasfiye öncesi milyarlık hareketin ucu yine AKP'ye dokundu" başlığıyla Pusula Portföy fon manipülasyonuna ilişkin, şu açıklamayı yaptı:

"Tarih, 15 Eylül 2026. Manipülatör, Pusula Portföy. Manipülasyon Adresi; Pasifik Eurasia Lojistik 15 Eylül'de Pusula Portföy'e bağlı iki fondan biri PASEU'daki payını 23,2 milyon adet artırırken, diğer fon yaklaşık 21,3 milyon adet azalttı. Pozisyonunu azaltan Pusula Portföy Para Piyasası Fonu'nun elinden çıkan yaklaşık 21,3 milyon adet PASEU hissesinin değeri, o günkü fiyat üzerinden 1,6 milyar liranın üzerindeydi. Sonra ne oldu? Hisse yaklaşık yüzde 57 değer kaybetti.

Yaklaşık 1,6 milyar liralık hisse aynı gün el değiştirdi. 15 Eylül'de 75,95 liradan 1,62 milyar lira değerinde olan 21,3 milyon adet hisse, PASEU 32,78 liraya gerilediğinde 698 milyon liraya düştü. Aradaki fark yaklaşık 920 milyon lira. Bu işlemler bir kez yapılmamış. Aynı oyun defalarca tekrarlanmış. Hisse üzerinde işlem trafiği yaratılmış, fiyat hareketlerinden milyonlarca hatta yüz milyonlarca liralık kazanç sağlanmış.

"O GÜN KİM SATTI, KİM ALDI VE BU SATIŞTAN KİM KAZANÇLI ÇIKTI"

Şimdi dikkatleri Pasifik Eurasia Lojistik'in Yönetim Kurulu'na çevirelim. Karşımızda hem şirket yönetiminde bulunan hem de iktidar partisinde aktif siyasi görev üstlenen bir isim var. AKP Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Atakan Yılmaz aynı zamanda Pasifik Eurasia Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi.

Bu nedenle şu soruların yanıtı önem kazanıyor, 15 Eylül'de gerçekleşen 1,6 milyar liralık işlemden Yılmaz'ın haberi var mıydı? PASEU'daki bu olağan dışı pozisyon değişikliklerinden ne zaman haberdar oldu? Tasfiye öncesindeki işlem trafiği hakkında şirket yönetimi ne biliyordu? O gün kim sattı, kim aldı ve bu satıştan kim kazançlı çıktı? Tasfiyeden hemen önce yapılan bu işlemler, fonun tasfiye edileceğine ilişkin önceden edinilmiş bir bilgiye dayanılarak mı gerçekleştirildi? ve asıl soru: Kimler cebini doldurdu?"

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiAtakan YılmazMilletvekiliCevdet AkayPolitikaAK PartiKarabükEkonomiFinansGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalbi sağda olan inşaat işçisinin diğer organları da ters çıktı: Samsun’da zorlu ameliyat Kalbi sağda olan inşaat işçisinin diğer organları da ters çıktı: Samsun'da zorlu ameliyat
Tutuklanan Emre Tezmen’in Düsseldorf’taki oteli görüntülendi Almanya’daki varlıklarının 200 milyon euro olduğu öne sürülüyor Tutuklanan Emre Tezmen'in Düsseldorf'taki oteli görüntülendi! Almanya'daki varlıklarının 200 milyon euro olduğu öne sürülüyor
Manchester City’ye tarihi darbe 8 şampiyonluğu gidebilir Manchester City'ye tarihi darbe! 8 şampiyonluğu gidebilir
New Jersey’de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı New Jersey'de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Emniyetten uyuşturucu ağına dev darbe On binlerce hap ele geçirildi Emniyetten uyuşturucu ağına dev darbe! On binlerce hap ele geçirildi
Veli Ağbaba pazarda fenalaşıp yere yığıldı Yoğun bakıma kaldırıldı Veli Ağbaba pazarda fenalaşıp yere yığıldı! Yoğun bakıma kaldırıldı
14:10
Fenerbahçe, Kante’nin maaş detaylarını açıkladı Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı
Fenerbahçe, Kante'nin maaş detaylarını açıkladı! Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı
13:40
Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi cezaevinde hayatını kaybetti
Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi cezaevinde hayatını kaybetti
13:34
Fenerbahçe’de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi
Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi
13:29
Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür
Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür
12:59
Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı
Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı
12:42
Konserde beklenmedik kaza Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı
Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 14:25:34. #.0.3#
SON DAKİKA: CHP'li Akay, PASEU'daki 1,6 milyar liralık işlemde AKP'li Yılmaz'ın bilgisini sorguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei