CHP'li Akay, Takasbank'ın satış emri iptalini inkarına belge ve loglarla karşı çıktı - Son Dakika
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CHP'li Akay, Takasbank'ın satış emri iptalini inkarına belge ve loglarla karşı çıktı

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CHP\'li Akay, Takasbank\'ın satış emri iptalini inkarına belge ve loglarla karşı çıktı
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CHP'li Akay, tasfiye sürecindeki fonlarda 16-17 Eylül 2026'da verilen satış emirlerinin iptal edildiğini öne sürdü; Takasbank'ın bunu inkar ettiğini belirtti. Akay, 500 binden fazla yatırımcıyı etkileyen süreçte Takasbank yönetiminde çıkar çatışması iddiasını dile getirdi.

(ANKARA) – CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, tasfiye sürecindeki fonlarda 16 ve 17 Eylül tarihlerinde satış emirlerinin iptal edildiğini kaydederek Takasbank'ın bu durumu inkar ettiğini öne sürdü. Takasbank yönetim kurulu üyelerinden bazılarının portföy yönetim şirketlerinde ortaklığının bulunduğunu belirten Akay, "Bu kişilerin görevleri çıkar çatışması doğurmakta mıdır?" diye sordu.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, tasfiye sürecindeki fonlar ve Takasbank'ın yönetim yapısına ilişkin açıklama yaptı. 500 binden fazla yatırımcıyı etkileyen ve yaklaşık 1 trilyon liralık fon varlığının tasfiyesinin gündemde olduğu bir süreç yaşandığını ifade eden Akay, 16 ve 17 Eylül 2026 tarihlerinde saat 13.30'a kadar verilen satış emirlerinin işleme alınmayarak iptal edildiğini ileri sürdü.

Takasbank'ın yayımladığı açıklamayla böyle bir işlemin gerçekleşmediğini öne sürdüğünü kaydeden Akay, "Elimizde onlarca belge ve log kayıtları bulunurken Takasbank bu süreci nasıl inkar etmektedir? Vatandaşların satış emirleri neden yerine getirilmemiştir? Emirlerin iptal edilmesinin hukuki ve teknik gerekçesi nedir? 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yatırımcı hakları korunmuş mudur?" ifadelerini kullandı.

TAKASBANK YÖNETİM YAPISI VE ÇIKAR ÇATIŞMASI İDDİALARI

Takasbank'ın yönetim organlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akay, Takasbank Yönetim Kurulu Başkanı'nın birden fazla kurumdan ücret alan bir bürokrat olduğunu belirtti. Resmi kayıtlara göre Takasbank'ın 6 yönetim kurulu üyesinden 2'sinin portföy yönetim şirketlerinde ortaklık ve yönetim kurulu üyeliği bulunduğunu aktaran Akay, "Portföy işlemlerinin yürütüldüğü bir kurumun yönetiminde, portföy yönetim şirketi sahibi ve yöneticileri nasıl görev alabilmektedir? Bu kişilerin görevleri çıkar çatışması doğurmakta mıdır? Takasbank Yönetim Kurulu Başkanı'nın aldığı ücretler ve diğer görevleri kamuoyuna açıklanacak mıdır? Sermaye piyasalarının güvenilirliğinden sorumlu bir kurumun yönetiminde bağımsızlık nasıl sağlanmaktadır?" sorularını yöneltti.

Kaynak: ANKA
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