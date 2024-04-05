Alp Kargı, Merzifon Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
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Alp Kargı, Merzifon Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Alp Kargı, Merzifon Belediye Başkanı olarak göreve başladı

CHP'den Merzifon Belediye Başkanı seçilen Alp Kargı, mazbatasını alarak görevine başladı. Kargı, partililerle birlikte Merzifon Adliyesi'ne giderek mazbatasını aldı. Törende konuşan Kargı, üçüncü kez belediye başkanlığı görevine layık görülen vatandaşlara teşekkür etti ve hizmetlerine ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

05.04.2024 16:29  Güncelleme: 16:34
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CHP'den Merzifon Belediye Başkanı seçilen Alp Kargı, mazbatasını alarak görevine başladı.

Merzifon Adliyesi'ne partililerle gelen Kargı, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Tuba Üstünel'den mazbatasını aldı.

Daha sonra Merzifon Belediyesi binası önünde düzenlenen törende konuşan Kargı, kendisini üçüncü kez belediye başkanlığı görevine layık gören vatandaşlara teşekkür etti.

Nezaket sınırları içerisinde kalan seçimin güzel bir demokrasi örneği olduğunu aktaran Kargı, artık siyasi parti ayrımı yapmadan halkın tamamını kucaklayacaklarını dile getirdi.

Hizmetlerine ara vermeden devam edeceklerini, daha yaşanabilir bir Merzifon için canla başla çalışacaklarını anlatan Kargı, şöyle konuştu:

"Merzifon, yaşam tarzı, gelenekleri, hayata olan bağlılığıyla bambaşka bir şehir. Muazzam insanlara belediye başkanlığı yaptığım için çok şanslı ve gururluyum. Tüm hemşehrilerime destekleri ve güvenleri için teşekkürlerimi sunuyorum. 10 yıl belediye başkanlığı yaptığım bu şehirde Allah'ın izniyle 5 yıl daha Merzifon insanımız için canla, başla çalışmaya devam edeceğiz."

Daha sonra makamda tebrikleri kabul eden Kargı, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alp Kargı, Merzifon Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika

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