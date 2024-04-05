Alp Kargı, Merzifon Belediye Başkanı olarak göreve başladı

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CHP'den Merzifon Belediye Başkanı seçilen Alp Kargı, mazbatasını alarak görevine başladı.

Merzifon Adliyesi'ne partililerle gelen Kargı, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Tuba Üstünel'den mazbatasını aldı.

Daha sonra Merzifon Belediyesi binası önünde düzenlenen törende konuşan Kargı, kendisini üçüncü kez belediye başkanlığı görevine layık gören vatandaşlara teşekkür etti.

Nezaket sınırları içerisinde kalan seçimin güzel bir demokrasi örneği olduğunu aktaran Kargı, artık siyasi parti ayrımı yapmadan halkın tamamını kucaklayacaklarını dile getirdi.

Hizmetlerine ara vermeden devam edeceklerini, daha yaşanabilir bir Merzifon için canla başla çalışacaklarını anlatan Kargı, şöyle konuştu:

"Merzifon, yaşam tarzı, gelenekleri, hayata olan bağlılığıyla bambaşka bir şehir. Muazzam insanlara belediye başkanlığı yaptığım için çok şanslı ve gururluyum. Tüm hemşehrilerime destekleri ve güvenleri için teşekkürlerimi sunuyorum. 10 yıl belediye başkanlığı yaptığım bu şehirde Allah'ın izniyle 5 yıl daha Merzifon insanımız için canla, başla çalışmaya devam edeceğiz."

Daha sonra makamda tebrikleri kabul eden Kargı, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.