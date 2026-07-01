CHP'li Asu Kaya'dan Osmaniye Çıkışı

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) -CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, "Atanmış butlancılar tarafından bugün hedef alınan illerden biri de memleketim Osmaniye. Ama unutulmasın ki, Osmaniye iradesini iktidar işbirlikçilerine bırakmaz" dedi.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, partisinin MYK toplantısında aldığı kararla Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer'in görevden alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Atanmış butlancılar tarafından bugün hedef alınan illerden biri de memleketim Osmaniye. Ama unutulmasın ki: Osmaniye, iradesini iktidar işbirlikçilerine bırakmaz."

CHP'nin sahibi, koridorlarda plan yapanlar değil, meydanları dolduran örgütlerdir. Koltuk uğruna partisini ve örgütünü satanlar; sarayın beklentilerine göre siyaset yapanlar şunu iyi bilsin: Bizim meşruiyetimiz üyemizden, delegemizden, örgütümüzden ve halkımızdan gelir. Sizin meşruiyetiniz ise saraydan beklediğiniz talimattadır.

Millet, iradesine sahip çıkanları gururla anacak, sizin gibi kaybetmeye alışanları da siyasi teslimiyetin simgesi olarak utançla hatırlayacak."