Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de Aralarında Bulunduğu 19 İsim Tutuklandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de Aralarında Bulunduğu 19 İsim Tutuklandı

22.04.2026 06:36  Güncelleme: 08:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonda, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu toplam 19 kişi tutuklandı. Operasyonda 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' gibi suçlamalar bulunuyor.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL)  CHP'li belediyelere yönelik son operasyonlarda gözaltına alınan aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 19 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonlar kapsamında Ataşehir Belediyesi'ne de cuma gece yarısı operasyon düzenlenmişti. "İhaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet" iddialarıyla düzenlenen operasyonda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de arasında bulunduğu 20 isim bu sabah Vatan Caddesi'ndeki emniyet binasından sağlık kontrolüne götürüldü. Ardından da Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltındaki isimlerin savcılık ifadelerinin alınmasına ise öğle saatlerinde başlandı.

Savcılık işlemleri yaklaşık 11 saat sürdü

Savcılık işlemleri yaklaşık 11 saat sürerken 21.00 sıralarında 1 kişi hariç 19 kişinin tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildiği duyuruldu. Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen isimler arasında bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlaması yöneltildiği öğrenildi.

Avukatlardan tepki

CHP avukatları Çağlar Çağlayan, Emre Telci ve diğer hukukçu isimler sevk yazısının gösterilmemesine tepki gösterdi. Telci, "Bunun adı net bir şekilde adil yargılanma hakkının ihlalidir! Savunma hakkının ihlalidir! Açık bir keyfi yönetimdir! Şahsım adına tutuklamaya sevk yazısını görmeden, müvekkilimle görüşmeden göstermelik bir sulh ceza sorgusuna girmeyi reddediyorum" dedi.

İlerleyen saatlerde görüşmeler sonucunda uygulamadan vazgeçildi. Avukatlar da hakimlik sorusuna girmeye başladı.

Tanal'dan tepki

03.00 sıralarında ANKA'ya bir açıklama yapan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sorgu işlemlerinin iki ayrı hakimlikte devam etmesine tepki gösterdi. 9 kişinin tutuklandığını, Adıgüzel dahil 10 ismin işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

19 isme de tutuklama

06.30 sıralarında da Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece yaklaşık 20 saat süren bir adliye sürecinden sonra toplam tutuklu sayısı 19'a yükseldi.

Kaynak: ANKA

Onursal Adıgüzel, Yerel Haberler, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 08:04:41. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.