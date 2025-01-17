(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmesine "FETÖ" taktiği tepkisini gösterdi.
Aytekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:
"Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ı FETÖ taktiğiyle gözaltına aldılar, fetö taktiğiyle nezarette tuttular, fetö taktiğiyle dosyaya gizli tanık soktular, fetö taktiğiyle savcılık ifadesini önce basına servis ettiler. Fetö elebaşı öldü, eylemleri ve ruhu yaşıyor! Rıza Akpolat, Beşiktaş'ın seçilmiş belediye başkanıdır. Bu lekeler tutmadı, tutmaz."
Son Dakika › Güncel › CHP'li Aytekin'den Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a FETÖ İddiası - Son Dakika
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