CHP'li Başarır'dan İmamoğlu'na Destek: 'Güçlüyüz, Arkamızda Halk Var'

(İSTANBUL)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi. Başarır, "Onun sadece İletişim Başkanlığı'nın bütçesi milyarlarca lira ama Ekrem Bey'in bugün milyonlarca X hesabı var. Beyefendiyi milyonlarca X hesabı kınıyor, lanetliyor. Çünkü bu ülkeyi yasaklarla yönetiyor. Biz güçlüyüz çünkü bizim arkamızda halk var" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretinin ardından açıklama yapan Başarır, şunları söyledi:

"Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, arkadaşlarının herkese çok selamı var. X olayı, bu yasak, herkesi üzdü ama o şunu söyledi: 'Ben 21 metrekare odada kalıyorum, beyefendi bin 150 odalı bir Saray'da kalıyor.' Onun bütçesi 3 bin 500 lira (İmamoğlu'nun) haftalık. Onun sadece İletişim Başkanlığı'nın bütçesi milyarlarca lira ama Ekrem Bey'in bugün milyonlarca X hesabı var. Beyefendiyi milyonlarca X hesabı kınıyor, lanetliyor. Çünkü bu ülkeyi yasaklarla yönetiyor. Biz güçlüyüz çünkü bizim arkamızda halk var. Bu yasaklarla insanları buraya doldurarak burayı yöneteceğini düşünüyor ama meydanlarda milyonlarca insan da bizi destekliyor. O yüzden bizim içimiz çok rahat, bu ülkeye güzel günler gelecek. Biz bu ülkeye adaleti, özgürlüğü, barışı, kardeşliği şeffaflığı getireceğiz. Halkın parasını koruyanlar burada yatıyor ama bu ülkeyi soyup emekliyi, işçiyi yek ekmeğe muhtaç edenler ise bin 150 kişilik odalarda, sarayda yaşıyor. O yüzden herkese çok selamı var, güçlüyüz. Teşekkür ediyor meydanlarda olan yurttaşlarımıza, 'Bana sahip çıkmaya devam etsinler' diyor, 'biz geliyoruz.'

Arkadaşlarımızı, belediye başkanlarımızı ziyaret ettik, hepsi çok güçlü. Ona bu gücü veren sahadaki, meydanlardaki milyonlarca yurttaşımız. O yüzden yüz binlerce insan profil resmini Ekrem İmamoğlu yaptığının da haberini verdik. Herkese çok teşekkür etti. Birlikte güçlüyüz, birlikte güçlü olacağız ve beraberce kazanacağız."