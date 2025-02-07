CHP'li Başarır'dan Pazarda İddialı Açıklama

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(MERSİN) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Mezitli'de Perşembe Pazarı'nı ziyaret ederek yurttaşları dinledi. Yaşlı bir yurttaş, "13 bin lira kira veriyorum, 11 bin 500 lira maaş alıyorum" dedi. Başarır, "Pazarda dolaşırken üç domates bir salatalık alanı gördüm. Ayrıca vatandaş ucuz diye yumurtaların içinden kırıkları seçip alıyor. İktidar güzel ülkemin yurttaşına reva gördüğü bu acı durumdan bir parça utanmalı" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Mezitli İlçe Başkanı Ulaş Yılmaz ile beraberindeki heyet, Mezitli'de dün akşam saatlerinde Perşembe Pazarı'nı ziyaret etti. Daha ucuza ürün alabilmek için pazarın sonunu bekleyen vatandaşların arasında üç domates bir salatalık alanların bile olduğunu söyleyen Başarır, "Sözün bittiği yerdeyiz. İnsanımız çürük meyve, ezik domatesten sonra artık daha ucuz olduğu için kırık yumurta almaya başlamış" dedi.

Yaşlı yurttaş: "13 bin lira kira veriyorum, 11 bin 500 lira maaş alıyorum"

CHP'li Başarır'a yurttaşların bazıları "Bu halka reva mı bu" derken, bazıları da "Kendi saraylarda oturuyor, bir asgari ücret onun bir çay parası" diye tepki gösterdi. Bir yaşlı "13 bin lira kira veriyorum, 11 bin 500 lira maaş alıyorum" diyerek sitem etti, bir başkası ise fiyatların yine de yüksek olduğunu belirterek, "Akşamı bekledik, pazarda doğru düzgün bir şey yok. Aldığım sadece mandalina, narenciye bölgesindeyiz ona rağmen kilosu 40 lira" diye konuştu.

"İktidar güzel ülkemin yurttaşına reva gördüğü bu acı durumdan bir parça utanmalı"

Başarır ise "Pazarcı esnafı insanların alım gücü olmadığını söylüyor. Pazarda dolaşırken üç domates bir salatalık alanı gördüm. Ayrıca kırık yumurta alıyor insanlar. Yumurtaların içinden kırıkları seçiyor. Vatandaş ucuz diye bunları alıyor. Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. İktidar bir parça utanmalı, güzel ülkemin yurttaşına reva gördüğü bu acı durumdan bir parça utanmalı" diyerek değerlendirdi.