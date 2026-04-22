Onursal Adıgüzel'in Tutuklanmasına Tepki... Ali Mahir Başarır: "Adalet, Siyasi Yenilgileri Telafi Etme Aracı Değildir"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 19 kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Başarır, "Sandıkta bükemedikleri bileği uydurma iddialarla kırmaya çalışanlar bilmelidir ki; adalet, siyasi yenilgileri telafi etme aracı değildir" dedi.

Ali Mahir Başarır, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 19 kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel hakkında verilen tutuklama kararı; hukuki dayanaktan yoksun, zorlama ithamlarla kurgulanmış ve halkın iradesini hedef alan siyasi bir operasyondur. Savunma hakkının dahi gasp edildiği bu hukuksuzluklar zinciri, yargıyı bir cezalandırma aracına dönüştüren utanç verici bir anlayışın ürünüdür."

Sandıkta bükemedikleri bileği uydurma iddialarla kırmaya çalışanlar bilmelidir ki; adalet, siyasi yenilgileri telafi etme aracı değildir! Halkın iradesi, her türlü kumpasın üzerindedir. Başkanımız Onursal Adıgüzel'in yanında, Ataşehir halkının iradesinin ise sonuna kadar arkasındayız."