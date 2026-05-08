CHP'li Başevirgen: "İktidar Huzurevi Başvuru Yaşını Yükseltti, Yaşlılarımızı Resmen Kapının Önüne Koydu"

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, huzurevine başvuru yaşının 70'e yükseltildiğini, 60-69 yaş aralığı için ise sağlık raporu şartı getirildiğini belirterek, "Huzurevleri fiyatlarının yüksek oluşu, kapasitesinin düşük olmasının yanına şimdi de yaş sınırının artırılması eklendi. İktidar yaşlıları resmen kapının önüne koydu" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete yayınlanan ve huzurevine şartsız başvuru yaşını 60'tan 70'e yükselten kararı eleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başevirgen, yaşlıların barınma krizine dikkat çekti. Başevirgen, "Daha önce huzurevi başvuru sayılarındaki artışı, kapasite yetersizliğini ve fiyatların yüksekliğini gündeme getirmiştik. Tek kişilik en ucuz oda fiyatı 10 bin liraya dayandığını, Türkiye genelinde huzurevlerinde yerleşmeyi bekleyen yaşlı sayısının, Haziran 2025 itibarıyla 11 bin 57'ye ulaştığını duyurmuştuk. Yaşlılarımızın huzurevi kuyruğunda beklememesi için iktidara da huzurevi sayısını ve kapasitesini artırma çağrısında bulunmuştuk. Ancak iktidar yine milletimizin yararına olan hiçbir şeyi yapmadığı gibi huzurevi kuyruğunda bekleyen yaşlı sayısını az göstermek için türlü oyunlara başvurdu" dedi.

"TALEBİ SUNİ BİR ŞEKİLDE DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYORLAR"

Huzurevi başvuru yaşının yükseltilmesini eleştiren Başevirgen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre yaşlılarımızın huzurevine başvuru yaşı 60'dan 70'e yükseltildi. 60-69 yaş aralığındaki başvurular ise sağlık raporu şartına bağlandı. Türkiye'de yaşlı nüfus hızla artıyor ancak kamuya ait huzurevi yatağı sayısı aynı hızla artmıyor. İktidar, kapıdaki sırayı azaltmak için hizmet kalitesini veya kapasitesini artırmak yerine, başvuru şartlarını ağırlaştırarak talebi suni bir şekilde düşürmeyi hedefliyor" diye konuştu.

"YAŞLILARIMIZA UCUZ OTEL ODALARI DAYATILIYOR"

İktidarın yaşlılarımızı ucuz pansiyonlara mahkum ettiğini de sözlerine ekleyen Başevirgen, "5-6 bin liralık denetimsiz pansiyonlar iktidar tarafından alınan bu kararla yaşlılarımız için tek seçenek olarak dayatılıyor. Ucuz otel odalarında barınmaya çalışan, açlık ve yoksullukla mücadele eden yaşlılarımıza bu iktidarın yaptığı vicdansızlıktan da ötedir. Huzurevleri fiyatlarının yüksek oluşu, kapasitesinin düşük olmasının yanına şimdi de yaş sınırının artırılması eklendi. İktidar yaşlıları resmen kapının önüne koydu. İktidara en başta yaptığımız çağrıyı yineliyoruz. Yaş sınırını artırmayın, çözüm huzurevi sayısını, kapasitesini artırmak ve fiyatları yaşlılarımızın emekli maaşıyla erişebileceği bir noktaya çekmektir" ifadelerini kullandı.