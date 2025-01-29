CHP'li Başkanlar Bolu'da Yangın Dayanışması - Son Dakika
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CHP'li Başkanlar Bolu'da Yangın Dayanışması

CHP\'li Başkanlar Bolu\'da Yangın Dayanışması

CHP'li 10 belediye başkanı Bolu'da dayanışma göstererek yangın sonrası açıklamada bulundu.

29.01.2025 21:46
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CHP'li 10 belediye başkanı, partilerinin Bolu İl Başkanlığını ziyaret ederek basın açıklaması yaptı.

Ziyarette Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ve CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz yer aldı.

Ziyaretin ardından konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Erkek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile dayanışma içinde olduklarını göstermek ve Kartalkaya'daki otel yangınının acısını paylaşmak için Bolu'da olduklarını söyledi.

Bir kişinin sorumluluğundan bahsedebilmek için yetkisinin olması gerektiğini belirten Erkek, yangın meydana gelen Kartalkaya'daki otelin, Bolu Belediyesinin mücavir alanının dışında olduğunu kaydetti.

Erkek, bu yüzden soruşturmanın jandarma tarafından yürütüldüğünü aktararak, "Bolu Belediyesinin yetki alanında olsa polis aracılığıyla yürütülür bu soruşturma. Jandarma yürütüyor bu soruşturmayı. Niçin jandarma yürüttüğünü hukukçular da herkes de bilir." dedi.

Tüm soruşturmaların ve yargılamaların hukukta tek amacının olduğunu, bunun da gerçeğe ulaşmak olduğunu söyleyen Erkek, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkındaki Yönetmeliğe göre denetim yetkisi ve sorumluluğun tamamen Bakanlıkta olduğunu savundu.

Erkek, bu kadar büyük acının üzerine adaleti tecelli ettirmekle görevli olanların, gerçeğin üzerini örtmeye çalıştığını iddia etti. Erkek, "Şunu hiç kimse unutmasın, belediye başkanımız Sayın Tanju Özcan aynı zamanda çok da iyi bir hukukçudur. Ne Tanju Özcan ne içimizden herhangi biri ne Genel Başkanımız ne herhangi bir üyemiz, bu adalet mücadelesinde hiçbir şeyden korkmayız ve bir santim dahi hiçbirimiz geri adım atmayız. Hakikate ulaşmak ve adaletin tecelli etmesi için her zaman dimdik durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Özcan da bir gazetecinin soruşturma kapsamında ortaya çıkan ifadelere yönelik değerlendirmesini sorması üzerine "Bugün arkadaşlarım sağ olsunlar haklı olduğumu gördükleri için destek vermeye geldiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zaten süreçle ilgili söylenecekleri söyledim. Asıl sorumluların yargı önünde hesap vermesini ben de herkesten çok bekliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Muharrem Erkek, Yerel Yönetim, Politika, Güncel, Sağlık, Hukuk, bolu, Son Dakika

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