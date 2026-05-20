CHP'li Bayraktutan'dan Orman İhlaline Tepki

(ARTVİN) - CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, 23 ilde yaklaşık 1 milyon metrekarelik orman alanının, orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin kararın "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Bayraktutan, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile güzel ülkemizdeki 23 ilde yaklaşık 2 milyon metrekarelik alan orman kapsamı dışına çıkarılmıştır. Nerede görülmüştür bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile orman vasfında olan bir yerin orman vasfı dışına çıkarılması? Anayasa'nın amir hükmüne rağmen, Anayasa'daki ormanların daraltılmayacağına ve yok edilmeyeceğine ilişkin hükme rağmen Cumhurbaşkanlığı'nın bu şekilde bir kararname yayımlayarak söz konusu yerleri orman kapsamı dışına çıkarması asla kabul edilemez. Bunu kabul etmiyoruz."