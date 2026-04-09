CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu: CHP'li Belediyelere Mikroskopla, Diğer Partilerin Belediyelerine Dürbünle Bakıyorlar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu: CHP'li Belediyelere Mikroskopla, Diğer Partilerin Belediyelerine Dürbünle Bakıyorlar

09.04.2026 20:56  Güncelleme: 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı direniş devam ederken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, destek vermek için alana geldi. Eşki'nin gözaltına alınmasını eleştiren Bağcıoğlu, CHP'li belediyelere yönelik baskıları kınadı ve hukuki sürecin beklenmesini vurguladı.

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı başlattığı direnişe destek vermek için direniş alanına gelen CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bağcıoğlu, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin gözaltına alınmasına ilişkin, "CHP'li belediyeler, bir açıkları bulunması için adeta mikroskopla inceleniyor. Ama diğer partilere ait belediyelere dürbünle kilometrelerce öteden bakıyorlar" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı başlattığı direniş 4. gününde devam ederken CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Meslek Fabrikası'na gelerek direnişe destek verdi.

Bağcıoğlu ayrıca, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlamalarıyla gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

"TOMA'ların arasında açıklama yapıyoruz"

Devlet kurumları arasında uyum çağrısında bulunan Bağcıoğlu, şunları söyledi:

"Devlet yönetimi merkezi idare ve yerel yönetimlerden oluşan bir bütündür. Bunların arasında büyük bir uyum olmalı. Fakat gördüğümüz kadarıyla özellikle CHP'li belediyelere karşı itibarsızlaştırma, burada örneğini gördüğümüz gibi hizmeti engellemek için ellerinden gelen her gayreti gösteriyorlar. Hukuki süreç tamamlanmadan polis marifetiyle bir şekilde İZBB'nin hizmeti engellenmeye çalışılıyor. Burada aklıselim galip gelmeli. Burada tek amaç, Meslek Fabrikası vasıtasıyla halka hizmet. Bir şekilde hukuki sürecin beklenmesi ve eski duruma tekrar dönülmesi gerekiyor. Yoksa bu gerginliğin hiç kimseye faydası yok. Bir taraftan çıkıp toplumsal güvelik ve iç barışın sağlanması diyeceksiniz diğer taraftan toplumun hassasiyetiyle uğraşacaksınız. TOMA'ların arasında açıklama yapıyoruz. Teröristler mi? Eğitimli, vatansever, milletini seven halkı toplanmışlar. Sadece CHP örgütü değil, İzmirliler toplanmış. Ama siz TOMA'larla bunları engellemeye çalışıyorsunuz. Yani aklıselim galip gelmeli. En az merkezi yönetim kadar etkili olan, vatandaşın refahı ve devlet idaresinin işleyişi tarafından önemli olan yerel yönetimlere karşı bu baskıların son bulması gerekiyor."

"Umuyoruz ki bir an önce serbest bırakılır"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmeler yapan Bağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'li belediyeler, bir açıkları bulunması için adeta mikroskopla inceleniyor. Ama diğer partilere ait belediyelere dürbünle kilometrelerce öteden bakıyorlar. Bir tarata mikroskop bir tarafta dürbün. Aldığımız bilgiye göre Ömer Eşki'nin idari ve adli olarak sorumlu olmadığı bir durumdan ötürü mahkemeye sevk edilecek belki. Umuyoruz ki bir an önce serbest bırakılır ve Bornova halkına hizmet eder. CHP'li belediyelerin son bir yıldır yaşadığı, yargını ve idari tasarruflar kullanılarak hizmetlerinin kesilmesi, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanları, çalışanlar zindanlarda tutuluyor. Bu kimseye fayda sağlamaz. Etrafımız ateşten gömlek ama biz burada belediyelerimiz üzerinde CHP'ye değişik baskılarla karşı karşıyayız. Umuyorum ki aklıselim, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ve refahı ön plana gelir. Devleti yönetenler bu konuda gerekli düzeltmeleri ve uygun hareket tarzını uygulamaya başlarlar."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 22:20:51. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.