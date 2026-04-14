Gizli Tanıklar 'Yaprak' ve 'XYZ49QP' Aziz İhsan Aktaş Soruşturmasında İddiaları Açıkladı

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat başta olmak üzere CHP'li Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına neden olan ve kamuoyunda 'Aziz İhsan Aktaş soruşturması' olarak bilinen soruşturma 10 ay sonra tamamlandı. Örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma, mal varlığı değerlerini aklama gibi 14 ayrı suçtan düzenlenen 578 sayfalık iddianamede, 40'ı tutuklu 200 kişi şüpheli olarak yer aldı. İddianamede Aziz İhsan Aktaş'ın da 9 ayrı suçtan 704 yıla kadar hapsi istenirken, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat hakkında 415 yıl hapis cezası istendi.

İddianamede iki gizli tanığın beyanlarına yer verildi. Gizli tanık 'Yaprak', Aziz İhsan Aktaş'ın ihaleleri organize eden, kimlerin ihalelere gireceğine karar veren, rüşvet vererek ihaleleri alan kişi olduğunu belirtti. Aktaş'ın akrabaları adına 14-15 firma olduğunu, en tepedeki ismin kendisi olduğunu, Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt Belediyeleri, İgdaş, İETT, İsfalt ile irtibatlı olduğunu ve bu kurumlardan çok sayıda ihale aldığını söyledi. Tek söz sahibinin Aziz İhsan Aktaş olduğunu, ihalelerin planlamasının Baki Nugay tarafından yapıldığını, Mustafa Mutlu'nun belediyelere danışmanlık hizmeti verdiğini ve bilgileri Aktaş'a ilettiğini, Aziz İhsan'ın İBB'deki bağlantılarının Ertan Yıldız ve Fatih Keleş olduğunu belirtti.

Gizli tanık 'XYZ49QP' ise Beşiktaş Belediyesi'nde Rıza Akpolat'ın bilgisi dahilinde ihalelerde yolsuzluk yapıldığını, bu işi organize edenin Fahri Aksoy olduğunu ifade etti. Aksoy'un ihaleleri yöneterek, gerçekte 100 bin TL olan bir malın değerini 500 bin TL şeklinde gösterdiğini ve aradaki farkın sistem içindekiler tarafından paylaşıldığını söyledi. Aslan payını Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın aldığını, ancak bu işi özel kalem Alican Abacı'nın yönettiğini belirtti. 2021'den sonra Aziz İhsan Aktaş'ın bu süreçlerde en etkin rol oynayan kişi olduğunu, Fahri Aksoy ile ortak iş yapmaya başladığını ve bütün ihaleleri Aktaş'ın belirlediği firmaların almasını sağladığını ekledi.