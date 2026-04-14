Gizli Tanıklar 'Yaprak' ve 'XYZ49QP' Aziz İhsan Aktaş Soruşturmasında İddiaları Açıkladı

14.04.2026 00:40
CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu birçok belediye başkanı, 'Aziz İhsan Aktaş soruşturması' kapsamında tutuklandı. Örgüt kurma, rüşvet ve diğer suçlamalarla ilgili 578 sayfalık iddianame hazırlandı. Rıza Akpolat için 415 yıl hapis cezası talep ediliyor.

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat başta olmak üzere CHP'li Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına neden olan ve kamuoyunda 'Aziz İhsan Aktaş soruşturması' olarak bilinen soruşturma 10 ay sonra tamamlandı. Örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma, mal varlığı değerlerini aklama gibi 14 ayrı suçtan düzenlenen 578 sayfalık iddianamede, 40'ı tutuklu 200 kişi şüpheli olarak yer aldı. İddianamede Aziz İhsan Aktaş'ın da 9 ayrı suçtan 704 yıla kadar hapsi istenirken, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat hakkında 415 yıl hapis cezası istendi.

İddianamede iki gizli tanığın beyanlarına yer verildi. Gizli tanık 'Yaprak', Aziz İhsan Aktaş'ın ihaleleri organize eden, kimlerin ihalelere gireceğine karar veren, rüşvet vererek ihaleleri alan kişi olduğunu belirtti. Aktaş'ın akrabaları adına 14-15 firma olduğunu, en tepedeki ismin kendisi olduğunu, Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt Belediyeleri, İgdaş, İETT, İsfalt ile irtibatlı olduğunu ve bu kurumlardan çok sayıda ihale aldığını söyledi. Tek söz sahibinin Aziz İhsan Aktaş olduğunu, ihalelerin planlamasının Baki Nugay tarafından yapıldığını, Mustafa Mutlu'nun belediyelere danışmanlık hizmeti verdiğini ve bilgileri Aktaş'a ilettiğini, Aziz İhsan'ın İBB'deki bağlantılarının Ertan Yıldız ve Fatih Keleş olduğunu belirtti.

Gizli tanık 'XYZ49QP' ise Beşiktaş Belediyesi'nde Rıza Akpolat'ın bilgisi dahilinde ihalelerde yolsuzluk yapıldığını, bu işi organize edenin Fahri Aksoy olduğunu ifade etti. Aksoy'un ihaleleri yöneterek, gerçekte 100 bin TL olan bir malın değerini 500 bin TL şeklinde gösterdiğini ve aradaki farkın sistem içindekiler tarafından paylaşıldığını söyledi. Aslan payını Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın aldığını, ancak bu işi özel kalem Alican Abacı'nın yönettiğini belirtti. 2021'den sonra Aziz İhsan Aktaş'ın bu süreçlerde en etkin rol oynayan kişi olduğunu, Fahri Aksoy ile ortak iş yapmaya başladığını ve bütün ihaleleri Aktaş'ın belirlediği firmaların almasını sağladığını ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

00:44
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney’in oğlu da gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney'in oğlu da gözaltına alındı
00:32
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
00:07
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
