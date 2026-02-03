"Aziz İhsan Aktaş" Davası, Yarın Sanık Savunmalarıyla Devam Edecek

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davası olarak bilinen ve CHP'li 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşması, bazı tutuklu sanıkların savunmasının alınmasıyla sona erdi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'de görülen duruşmaya, yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası" olarak bilinen ve aralarında 7 CHP'li belediye başkanının bulunduğu 33'ü tutuklu, 200 sanıklı dava, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda görülüyor.

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü"nün, bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'de görülen davanın ikinci haftası, yarın sanıkların savunmalarıyla devam edecek.

Bazı sanıklar ve avukatlarının salonda hazır bulunduğu duruşmada, öncelikle tutuklu sanıkların savunmaları alınıyor.

Duruşmada, "özel belgede sahtecilik", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" iddialarıyla tutuklu yargılanan eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, savunma yaptı.

"Bana isnat edilen eylem, ben işten ayrıldıktan sonra gerçekleştiren bir ihaledir"

Hakkındaki suçlamaları reddeden Anıl, "Tamamen görevimiz gereği gerçekleştirilen ihaleler nedeniyle bize yaşatılan telafisi mümkün olmayan mağduriyetler var. Aylar sonra iddianamemiz hazırlandı. İddianamede beni sarsan bu değerlendirmeleri reddediyorum" dedi.

İddianamede yer alan 19. eylem nedeniyle suçlandığını ifade eden Anıl, "Bu ben işten ayrıldıktan sonra gerçekleştiren bir ihaledir. Kayıtlara geçmesini istiyorum. Kamu çalışanı olmanın gereğini yerine getirdik. Bizim gösterdiğimiz özeni göstermeyerek aleyhimizde ifade veren firmaların ithamlarını kabul etmiyorum. Bütün yaklaşık fiyat teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Bir suç işlemedik, kabul etmiyorum. İhaleye fesat karıştırma suçu olsaydı kamu ihale kurumu da bizimle birlikte yargılanırdı çünkü onlar onaylıyor" şeklinde konuştu. Gülal Erdovan Anıl, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

Duruşmaya, yarın sanıkların savunmalarıyla devam edilecek.