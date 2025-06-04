CHP'li Belediyelere Yönelik Operasyonlar: Gökan Zeybek'ten Sert Açıklama

(ANKARA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda yapılan tutuklamalara ilişkin,"Bu milletin vicdanında yeriniz yok. Yine hukuk katledilerek, tutuklamalarla yol arkadaşlarımızı hedef alıyorlar. Suç yok, ama hazırda bekleyen suçlamalar var. Savunma hakkı yok, ama önceden yazılmış kararlar var İtiraf değil, baskıyla alınmış iftiralar var. Bu oyunu bozacağız. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak."ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletekili Gökan Zeybek sosyal medya hesabından CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda verilen tutuklama kararlarına ilişkin açıklama yaptı. Zeybek açıklamasında şunları kaybetti:

"Bu milletin vicdanında yeriniz yok. Yine hukuk katledilerek, tutuklamalarla yol arkadaşlarımızı hedef alıyorlar. Suç yok, ama hazırda bekleyen suçlamalar var Savunma hakkı yok, ama önceden yazılmış kararlar var İtiraf değil, baskıyla alınmış iftiralar var Bu oyunu bozacağız. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak."