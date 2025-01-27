CHP'li Bulut'tan İmamoğlu'na Yönelik Soruşturma Tepkisi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu kürsüden iner inmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma daha başlattı. Yargı sadece partimiz söz konusu olduğunda jet hızıyla işliyor. Facialarda, ucu iktidara dokunan skandallarda mumla arasan bulamazsın" dedi.

Burhanettin Bulut, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu hakkında, bu sabah düzenlediği basın toplantısındaki "Heybedeki turpun adı Satılmış Büyükcanayakın" ifadeleriyle ilgili soruşturma açılmasına tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, resmi X hesabından "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu kürsüden iner inmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma daha başlattı. Yargı sadece partimiz söz konusu olduğunda jet hızıyla işliyor. Facialarda, ucu iktidara dokunan skandallarda mumla arasan bulamazsın" paylaşımında bulundu.