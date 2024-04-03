CHP'li Burcu Köksal Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi - Son Dakika
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CHP'li Burcu Köksal Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi

CHP'nin adayı olan Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi ve mazbatasını aldı. Köksal, Afyonkarahisar halkına teşekkür ederek birlik ve çalışma iradesiyle görev yapacaklarını belirtti.

03.04.2024 16:02  Güncelleme: 16:07
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CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, mazbatasını aldı. Köksal, "Afyonkarahisarımın 74 yıllık hasreti sona erdi, baharı getirdik. Bana bu gururu yaşatan tüm Afyonkarahisar'a teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin emanetini, verilen mazbata ile teslim aldık. En büyük sermayemiz birliğimiz ve çalışma irademiz olacaktır. Çalışacağız, üreteceğiz ve hakça paylaşacağız" dedi.

31 Mart yerel seçimlerde CHP'nin adayı olan Burcu Köksal resmin olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 50,79'unu alarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi. Mazbatasını alan Köksal, bu anları X hesabından paylaştı. Köksal'ın açıklaması şöyle:

"Afyonkarahisar'ımın 74 yıllık hasreti sona erdi, baharı getirdik. Bana bu gururu yaşatan tüm Afyonkarahisar'a teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin emanetini, verilen mazbata ile teslim aldık. En büyük sermayemiz birliğimiz ve çalışma irademiz olacaktır. Çalışacağız, üreteceğiz ve hakça paylaşacağız."

Kaynak: ANKA

Burcu Köksal, Politika, Güncel, Son Dakika

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