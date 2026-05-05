CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı, 7-8 Mayıs'ta Balıkesir'de Yapılacak

05.05.2026 12:40  Güncelleme: 13:31
CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında 7-8 Mayıs'ta Balıkesir'de yapılacak. Toplantıda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu belediye başkanlarının durumu ve belediyelere yönelik operasyonların yanı sıra kayyum uygulamaları, devam eden soruşturmalar, mali ve idari baskılar altında çalışma koşulları, kuraklıkla mücadele, küresel ve ulusal siyasetin ülkeye etkileri, gelir artırıcı projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar ele alınacak.

Haber: İleyda ÖZMEN

CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7-8 Mayıs günlerinde yapılacak. Program 7 Mayıs Perşembe günü belediye başkanlarının programın düzenleneceği otelde akşam yemeğinde bir araya gelmesiyle başlayacak. Toplantı, 8 Mayıs Cuma günü Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın konuşmasıyla açılacak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in belediye başkanlarına hitabıyla devam edecek.

Konuşmaların ardından belediye başkanları kendilerine ayrılan süre içerisinde belediyelerindeki çalışmalara ilişkin sunum yapacak, örnek projeler ve deneyimler katılımcılarla paylaşılacak.

Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantıların ardından belediye başkanları, Balıkesir Gatronomi Festivali'nin açılışına katılacak.

Kaynak: ANKA

