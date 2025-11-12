CHP'li Cavit Arı, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nin Yerine Yeni Hastane Talep Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'li Cavit Arı, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nin Yerine Yeni Hastane Talep Etti

12.11.2025 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nin kapatılma sürecine sessiz kalınamayacağını belirterek, yeni bir hastane yapılmasını talep etti. Ayrıca Antalya'daki trafik sorununa karşı 4. Etap Raylı Sistem Projesi'nin yatırım programına alınmasını istedi.

(TBMM) - CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, faaliyetleri sınırlanan Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nin yerine yeni hastane yapılmasını talep ederek, "21 Ekim'de yapılan ihaleye göre 6 aylık proje yapım süresi verildi. Hastane projesi yatırım programına bu yıl alınmakla birlikte bütçede de herhangi bir ödeneği yok. 1,5 yıl sonra yapılması ihtimali olan bir proje için bu hastane kapatıldı" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Antalya'nın sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Arı, sadece acil vakalar için ve ayakta hasta kabul edilecek olan Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nin çalışmalarının neredeyse fiilen sonlandırıldığını belirterek Antalya'nın merkezinde yer alan hastanenin yerine yeni ve daha geniş yatak kapasiteli bir hastanenin yapılmasını talep etti. Arı, şunları söyledi:

"Atatürk Devlet Hastanesi, Antalya'mıza gelen Sağlık İl Müdürü tarafından ısrarlı bir şekilde kapanması için uğraşılmakta. Sağlık İl Müdürü'nün bu ısrarlı takibine de AK Parti İl Başkanı ve tüm teşkilatı sessiz kalmakta. İl Başkanı kısa bir süre önce 'Bu hastane kapanmayacak' şeklinde hastanenin önünde açıklama yaptı. Ancak gelin görün ki Antalya'nın merkezinde bulunan bu hastanemiz, yakın tarihte alınan kararla neredeyse fiilen kapanmış hale getirildi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün 29 Eylül 2025 tarihli yazısı gereğince 20 Ekim 2025 tarihi itibarıyla sadece acil vakalar için işlem yapılacak, ayakta hasta kabul edilecek, onun dışında 112 ambulansları tarafından dahi hasta getirilmeyecek.

Burası arazisinin genişliğiyle ve Antalya merkezde olması nedeniyle hastanın en kolay ulaşabileceği bir bölge. Dolayısıyla bu alana Antalya halkına yakışır bir hastanenin yeniden yapılmasını istiyoruz. AKP'nin geçmiş dönemdeki il başkanları neredeyse 2019 yılından itibaren her yıl çıkarlar, ilk etapta önce 500 yataklı bir devlet hastanesi demişti, sonrasında 300 yatağa indirildi. Biz de buraya bir hastane yapılsın istiyoruz ancak kamuoyunun yoğun talebiyle bu hastaneyle ilgili daha proje ihalesi 21 Ekim'de yapıldı. 21 Ekim'de yapılan ihaleye göre 6 aylık proje yapım süresi verildi. Hastane projesi yatırım programına bu yıl alınmakla birlikte bütçede de herhangi bir ödeneği yok. 1,5 yıl sonra yapılması ihtimali olan bir proje için bu hastane kapatıldı."

Arı, ayrıca Antalya'da trafik sorununa karşı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan 4. Etap Raylı Sistem Projesi'nin iki yıldır yatırım programına alınmadığı gerekçesiyle başlayamadığına dikkat çekerek, projenin 2026 yılında yatırım programına alınmasını talep etti. Arı, şöyle konuştu:

"Antalya'da nüfusun hızlı bir şekilde artması, araç sayılarının da hızlı bir şekilde artması nedeniyle raylı sistem ihtiyacı hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu anlamda Antalya Büyükşehir Belediyemiz tarafından 4. Etap Raylı Sistem Projesi hazırlandı. Projenin bütçesinin yüzde 15'i belediyenin mali özkaynaklarıyla karşılanmakta, yüzde 85'i ise dış kredi ile temin edilecektir. Antalya trafiğinin rahatlaması açısından çok önemli bir proje. Bu projenin işleme geçirilebilmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından yatırım programına alınması gerekmekte. Antalya halkımızın trafik açısından rahatlamasını sağlayacak bu projenin hayata geçmesi için 2026 yatırım programına alınması gerekmekte. 2024 ve 2025'te talepte bulunuldu ve alınmadı. Eğer alınmıyor ise bu projeyi iktidar önlüyor demektir."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Milletvekili, Cavit Arı, Politika, Hastane, Antalya, trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Cavit Arı, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nin Yerine Yeni Hastane Talep Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den transfer açıklaması: Hocamız istediği takdirde eksikleri gidereceğiz Fenerbahçe'den transfer açıklaması: Hocamız istediği takdirde eksikleri gidereceğiz
İBB iddianamesinde çarpıcı detay: Nakitler Murat Kapki’nin odasındaki gizli bölmede saklanıyordu İBB iddianamesinde çarpıcı detay: Nakitler Murat Kapki'nin odasındaki gizli bölmede saklanıyordu
MSB: Gürcistan’da düşen uçakta 20 personel vardı MSB: Gürcistan'da düşen uçakta 20 personel vardı
Dursun Özbek’ten ’’Osimhen’in bonservisi 150 milyon euro mu’’ sorusuna cevap Dursun Özbek'ten ''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna cevap
Kredi kartlarında yeni dönem Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak
Uzaya çıkacaklar için yeni adım Hava ve idrardan üretilecek Uzaya çıkacaklar için yeni adım! Hava ve idrardan üretilecek

14:10
Yılmaz Vural’dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı
Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı
14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli saat 18.00’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli saat 18.00'de görüşecek
13:06
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu
12:29
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi
11:40
İmamoğlu’ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın
11:14
Savaş giderek yaklaşıyor ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 14:23:15. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Cavit Arı, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nin Yerine Yeni Hastane Talep Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.