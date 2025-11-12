CHP'li Cavit Arı, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nin Yerine Yeni Hastane Talep Etti

(TBMM) - CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, faaliyetleri sınırlanan Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nin yerine yeni hastane yapılmasını talep ederek, "21 Ekim'de yapılan ihaleye göre 6 aylık proje yapım süresi verildi. Hastane projesi yatırım programına bu yıl alınmakla birlikte bütçede de herhangi bir ödeneği yok. 1,5 yıl sonra yapılması ihtimali olan bir proje için bu hastane kapatıldı" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Antalya'nın sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Arı, sadece acil vakalar için ve ayakta hasta kabul edilecek olan Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nin çalışmalarının neredeyse fiilen sonlandırıldığını belirterek Antalya'nın merkezinde yer alan hastanenin yerine yeni ve daha geniş yatak kapasiteli bir hastanenin yapılmasını talep etti. Arı, şunları söyledi:

"Atatürk Devlet Hastanesi, Antalya'mıza gelen Sağlık İl Müdürü tarafından ısrarlı bir şekilde kapanması için uğraşılmakta. Sağlık İl Müdürü'nün bu ısrarlı takibine de AK Parti İl Başkanı ve tüm teşkilatı sessiz kalmakta. İl Başkanı kısa bir süre önce 'Bu hastane kapanmayacak' şeklinde hastanenin önünde açıklama yaptı. Ancak gelin görün ki Antalya'nın merkezinde bulunan bu hastanemiz, yakın tarihte alınan kararla neredeyse fiilen kapanmış hale getirildi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün 29 Eylül 2025 tarihli yazısı gereğince 20 Ekim 2025 tarihi itibarıyla sadece acil vakalar için işlem yapılacak, ayakta hasta kabul edilecek, onun dışında 112 ambulansları tarafından dahi hasta getirilmeyecek.

Burası arazisinin genişliğiyle ve Antalya merkezde olması nedeniyle hastanın en kolay ulaşabileceği bir bölge. Dolayısıyla bu alana Antalya halkına yakışır bir hastanenin yeniden yapılmasını istiyoruz. AKP'nin geçmiş dönemdeki il başkanları neredeyse 2019 yılından itibaren her yıl çıkarlar, ilk etapta önce 500 yataklı bir devlet hastanesi demişti, sonrasında 300 yatağa indirildi. Biz de buraya bir hastane yapılsın istiyoruz ancak kamuoyunun yoğun talebiyle bu hastaneyle ilgili daha proje ihalesi 21 Ekim'de yapıldı. 21 Ekim'de yapılan ihaleye göre 6 aylık proje yapım süresi verildi. Hastane projesi yatırım programına bu yıl alınmakla birlikte bütçede de herhangi bir ödeneği yok. 1,5 yıl sonra yapılması ihtimali olan bir proje için bu hastane kapatıldı."

Arı, ayrıca Antalya'da trafik sorununa karşı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan 4. Etap Raylı Sistem Projesi'nin iki yıldır yatırım programına alınmadığı gerekçesiyle başlayamadığına dikkat çekerek, projenin 2026 yılında yatırım programına alınmasını talep etti. Arı, şöyle konuştu:

"Antalya'da nüfusun hızlı bir şekilde artması, araç sayılarının da hızlı bir şekilde artması nedeniyle raylı sistem ihtiyacı hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu anlamda Antalya Büyükşehir Belediyemiz tarafından 4. Etap Raylı Sistem Projesi hazırlandı. Projenin bütçesinin yüzde 15'i belediyenin mali özkaynaklarıyla karşılanmakta, yüzde 85'i ise dış kredi ile temin edilecektir. Antalya trafiğinin rahatlaması açısından çok önemli bir proje. Bu projenin işleme geçirilebilmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından yatırım programına alınması gerekmekte. Antalya halkımızın trafik açısından rahatlamasını sağlayacak bu projenin hayata geçmesi için 2026 yatırım programına alınması gerekmekte. 2024 ve 2025'te talepte bulunuldu ve alınmadı. Eğer alınmıyor ise bu projeyi iktidar önlüyor demektir."