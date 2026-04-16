CHP'li Ceylan: Okul güvenliği öncelik olmalı

16.04.2026 16:54
Ceylan, okullardaki saldırılara dikkati çekerek güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, son dönemde okullarda yaşanan saldırılar sonrası okul güvenliği ile ilgili olarak verdiği soru önergesine verilen cevapları tekrar gündeme getirerek, "Ocak ayında okullarda yaşanan şiddeti Eğitim, Aile ve İçişleri bakanlıkları ile Cumhurbaşkanı'na sorduk. Milli Eğitim Bakanı Şanlıurfa'da yaşanan saldırı günü anca cevap verdi. Aile ve İçişleri konuyu ciddiye alıp cevap bile vermezken; Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'Bana sorma' dedi" ifadelerini kullandı.

CHP'li Özgür Ceylan, geçtiğimiz ocak ayında okullarda yaşanan şiddet olaylarını bir soru önergesi ile gündeme getirdiğini hatırlatırken, sözleşmeli erler ve uzman erbaşlar arasından yedi yılını dolduranların okullara güvenlik görevlisi olarak atanması için de kanun tekliflerinin bulunduğunu söyledi. Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada soru önergesini yönelttiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın halen cevap vermediğini belirtirken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ise Şanlıurfa Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 16 kişinin yaralandığı saldırı günü cevap verdiğini söyledi.

"Tehlikenin nerede olduğunu bile tespit edememişler"

Ceylan soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı verilen cevapta iller düzeyinde yapılan toplantılar, bakanlıklar arasında imzalanan protokoller, yayınlanan yönergeler hakkında hamaset yapıldığını belirterek, "Kendilerince tehlikeli okulları tespit etmek için 'Okul Durum Değerlendirme Ölçeği' adı altında bir ölçek hazırlamışlar, sözde tehlikeli okulları belirlemişler. Buralarda güvenlik tedbiri alacaklarmış. Tehlikenin nerede olduğunu bile tespit edememişler. Yaşanan olaylar bunu ortaya koyuyor" dedi.

Ceylan, cevapta Milli Eğitim Bakanlığı'nın şiddeti önleme amaçlı yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdiğini ifade ederek, "Sunumlar, broşürler, afişler hazırlamışlar, hikaye kitabı basmışlar, genelgeler yayınlamışlar. Görülüyor ki olmamış. Bakan Bey hala Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Erdem-Değer-Eylem planlarıyla, Atatürk düşmanı kitaplarla poz vererek her şeyi çözeceğini sanıyor. Olmuyor Bakan Bey olmuyor. Biri cevap vermez, öbürü hamaset yapar, başlarındaki bana sorma der. İktidardan çözüm bekliyoruz diyeceğiz ama bu iktidarla hiçbir şey çözülmez. Vatandaş da hamaset sözleriyle kandırılmaya devam edilir. Çözüm ise CHP iktidarıdır" ifadelerini kullandı.

"Sözün bittiği yerdeyiz"

Ceylan, çocuklar kadar okullarda hizmet veren öğrencilerin de iş güvenliğinin bulunmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Kamera kayıtlarından görüyoruz ki Siverek'te öğretmen öğrencilerini sınıfa sokuyor ardından kendisi saldırganın hedefi oluyor ve yaralanıyor, Kahramanmaraş'ta öğretmen öğrencilerine siper oluyor ve hayatını kaybediyor. Okulda müdür yardımcısı öldürülüyor, okulda öğretmen öldürülüyor, üniversitede araştırma görevlisi öldürülüyor, konuyu gündeme getiriyoruz, hep aynı cevap: 'Yaşananlar münferit bir olay.' Öğretmenler Türkiye'de hayati tehlikesi yüksek bir iş yapar hale gelmiştir."

Sözleşmeli erler ve uzman erbaşların kamuda istihdamı için çalışmalar yürütüyorduk. Okullarda yaşanan şiddet ve akran zorbalığı üzerine çalışmalar yaparken, bu iki konuyu birleştirerek, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında sözleşmeli erler ile uzman erbaşların okullarda güvenlik görevlisi olarak atanması için kanun teklifi verdik. Bir yıldır komisyon raflarında bekliyor" dedi. Ceylan, teklif ile sözleşme süreleri biten ve tekrar atanmayan uzman erbaşların Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan eğitim kurumlarında güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmesi amaçlandığını ifade ederken, "Teklif Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun tozlu raflarında yaklaşık bir yıldır bekliyor. Katliamlar yaşanıyor ama muhalefet hala ciddiye alınmıyor. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Güvenlik, Şiddet, Güncel, Son Dakika

