CHP\'li Demirci, HABAŞ\'ta 17 işçinin öldüğü patlamada teşvik kısıtı istedi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Demirci, HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yaşanan patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, bu iş cinayetinin bütün yönleriyle aydınlatılması ve benzer ölümlerin önlenmesi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Kamu teşviklerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği yükümlülüklerine uyum esas alınmalı, iş cinayetlerine yol açan ihmallerin tespit edildiği iş yerlerine sağlanan teşvikler gözden geçirilerek kısıtlanmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Demirci, İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 17 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin sahada uygulanması ve denetimlerin etkin biçimde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Demirci, iş cinayetlerinin önlenmesi için işverenlerin yükümlülüklerinin ve kamunun denetim sorumluluğunun eksiksiz yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

"TEDBİRLERİN KAĞIT ÜZERİNDE KALMASI KABUL EDİLEMEZ"

Demirci, 1956 yılında kurulan ve Aliağa'daki demir çelik tesislerinde 1987'den bu yana üretim yapan HABAŞ'ta, geçmiş yıllarda da iş cinayetleri yaşandığını ifade ederek, diğer kazaların ardından hangi önlemlerin alındığının sorgulanması gerektiğini belirtti.

HABAŞ'ın üretim, istihdam ve ihracattaki büyüklüğünün çalışanlarının yaşamını koruma sorumluluğunu azaltmadığını vurgulayan Demirci, şunları kaydetti:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamasına göre tesiste aynı anda yaklaşık bin 800 kişi çalışmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise işyerinde 37 iş güvenliği uzmanı, 2 işyeri hekimi ve 1 sağlık personeli bulunduğunu açıklamıştır. Ancak iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli görevlendirilmesi, tek başına iş cinayetlerini önlemeye yetmez. Belirleyici olan, bu profesyonellerin tespit ve uyarılarının dikkate alınması, risklerin giderilmesi ve güvenli çalışma koşullarının üretimin her aşamasında sağlanmasıdır.

Tesiste yürütülen ham çelik üretimi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında çok tehlikeli sınıfta değerlendirilen faaliyetler arasındadır. Bu nedenle bakım, onarım ve üretim süreçlerinde alınması gereken tedbirlerin kağıt üzerinde kalması kabul edilemez. Risk değerlendirmeleri ve güvenlik dokümanları yalnızca dosyalarda saklanan belgeler olmamalı; çalışma alanının düzeninden ekipmanların bakımına, çalışanların eğitiminden acil durum hazırlıklarına kadar bütün süreçleri yönlendirmelidir."

"ÇALIŞMA BAKANLIĞI SORUMLULUK ALMALI"

Türkiye'deki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının Avrupa Birliği direktifleri esas alınarak hazırlandığını ancak yaşanan iş cinayetlerinin, mevzuatın varlığının tek başına yeterli olmadığını gösterdiğini söyleyen Demirci, şu ifadeleri kullandı:

"Asıl ihtiyaç, kuralların eksiksiz uygulanması ve bu uygulamanın düzenli, nitelikli ve sonuç alıcı denetimlerle güvence altına alınmasıdır. Denetimlerin hangi aralıklarla yapıldığı, ne kadar sürdüğü, hangi eksikliklerin tespit edildiği ve bunların giderilip giderilmediği kamuoyuna açıklanmalıdır. İş müfettişlerinin sayısı, mesleki eğitimi ve denetim kapasitesi de bu sorumluluğun gerektirdiği düzeye çıkarılmalıdır. İş cinayetlerini önlemek için üretim baskısının güvenliğin önüne geçmesine izin verilmemelidir. İşçilerin yaptıkları işe ve karşılaşabilecekleri risklere uygun eğitim almaları, yasal haklarını bilmeleri, tehlikeleri işlerini kaybetme korkusu yaşamadan bildirebilmeleri sağlanmalıdır. Eğitim ve güvenli davranış, işverenin güvenli çalışma ortamı kurma yükümlülüğünün yerine geçmez. İşçi sendikalarının da işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda daha etkin bir tutum alması, işyerlerindeki riskleri izlemesi ve çalışanların taleplerini güçlü biçimde gündeme taşıması gerekmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, bu iş cinayetinin bütün yönleriyle aydınlatılması ve benzer ölümlerin önlenmesi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. İşverenlere yönelik rehberlik ve eğitim çalışmaları yaygınlaştırılmalı; yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında caydırıcı cezai ve hukuki yaptırımlar uygulanmalıdır. Kamu teşviklerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği yükümlülüklerine uyum esas alınmalı; iş cinayetlerine yol açan ihmallerin tespit edildiği işyerlerine sağlanan teşvikler gözden geçirilerek kısıtlanmalıdır. Güvenli çalışma koşullarının kalıcı biçimde sağlanmasını destekleyen uygulamalar geliştirilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak işçilerimizin yaşam hakkını ve güvenli çalışma hakkını savunmayı sürdüreceğiz. Bu iş cinayetinde sorumluluğu bulunan herkesin ortaya çıkarılması, gerekli işlemlerin yapılması ve işçi ailelerinin haklarının korunması için sürecin takipçisi olacağız. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini çalışma hayatının önceliği haline getirecek önerilerimizi kamuoyuyla ve ilgili kurumlarla paylaşmaya devam edeceğiz."