CHP\'li Deniz Demir, genç avukatlar için ruhsat harcında muafiyet teklifi sundu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, mesleğe yeni başlayacak genç avukatlardan alınan avukatlık ruhsatnamesi harcının kaldırılması için kanun teklifi verdi. Teklifte, avukatlık ruhsatnamelerinin harçtan muaf tutulması ve ilgili tarife hükmünün yürürlükten kaldırılması öngörüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, avukatlık mesleğine kabul edilen adaylara verilen ruhsatnamelerin harçtan istisna tutulmasını öngören Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifin gerekçesinde, hukuk fakültesinden mezun olanların avukatlık mesleğine başlayabilmek için bir yıllık staj yapmak zorunda olduğu, bu sürecin ilk 6 ayının adliyelerde, ikinci 6 ayının ise bir avukatın yanında gerçekleştirildiği belirtildi. Adliyelerde yapılan staj döneminde stajyer avukatlara herhangi bir ödeme yapılmadığı, ikinci 6 aylık dönemde ise stajyer avukatlara ücret ödenmesinin zorunlu olmadığına dikkat çekilen teklifte, bir yıllık staj sürecinde çoğunlukla asgari ücretin altında gelir elde eden genç avukatlardan, mesleğe başlayabilmeleri için 15 bin 688 lira 40 kuruş ruhsatname harcı alınmasının ekonomik açıdan ağır bir yük oluşturduğu vurgulandı.

"GENÇLERİ MESLEĞE BAŞLARKEN BORÇLA KARŞI KARŞIYA BIRAKMAKTA"

Deniz Demir, kanun teklifine ilişkin yaptığı değerlendirmede, genç avukatların daha mesleğe başlamadan ekonomik bir yükün altına sokulduğunu belirterek, "Hukuk fakültesinden mezun olan gençlerimiz bir yıl boyunca avukatlık stajı yapıyor. Bu sürenin önemli bir bölümünde herhangi bir ücret almıyor, aldıkları ücret ise çoğu zaman asgari ücretin dahi altında kalıyor. Daha mesleğe başlamadan ekonomik bağımsızlığını kazanamamış bir gençten 15 bin 688 lira ruhsat harcı istemek, gençleri mesleğe adım atarken borçla karşı karşıya bırakmaktır" ifadelerini kullandı.

Genç avukatların zaten ağır ekonomik koşullarda meslek hayatına başladığını söyleyen Demir, "Devlet, genç hukukçuların mesleğe girişini kolaylaştırmak yerine önlerine yeni bir mali engel koymamalıdır. Bir yandan staj döneminde herhangi bir gelir güvencesi sağlanmıyor, diğer yandan ruhsatını alıp mesleğini yapabilmek için yüksek bir harç ödemesi isteniyor. Bu tablo genç hukukçular açısından sürdürülebilir değildir" dedi.

"GENÇ AVUKATLAR EKONOMİK DUVARA ÇARPMAMALI"

Teklifin genç avukatların karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunları tamamen çözmeyeceğini ancak önemli bir yükü ortadan kaldıracağını belirten Demir, "Gençlerimizin istediğimiz şey ayrıcalık değil, mesleğe adil koşullarda başlayabilme imkanıdır. Hukuk fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve avukatlık yapma hakkını kazanmış bir genç, ruhsatını alabilmek için ayrıca ekonomik bir duvara çarpmamalıdır. Mesleğe yeni başlayan gençlerin önünü açmak, hukuk mesleğinin geleceğine yatırım yapmaktır" ifadelerini kaydetti.

Teklifte, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 123'üncü maddesine, avukatlık ruhsatnamelerinin harçtan istisna tutulmasına ilişkin hüküm eklenmesi ve aynı Kanun'a bağlı tarifede yer alan avukatlık ruhsatnamelerinden harç alınmasına ilişkin bendin yürürlükten kaldırılması öngörüldü.