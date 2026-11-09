CHP\'li Deniz Demir, Özmen ve Arı\'yı Sincan Cezaevi\'nde ziyaret etti

CHP'li Deniz Demir, Özmen ve Arı'yı Sincan Cezaevi'nde ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve gazeteci İsmail Arı'yı Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti. Demir, ziyareti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve gazeteci İsmail Arı'yı Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve gazeteci İsmail Arı'yı Sincan Cezaevi'nde ziyaret ettiğini kaydetti.
Kaynak: ANKA
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