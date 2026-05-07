CHP'li Emir'den Adalet Bakanı'na Tepki

07.05.2026 23:46
Murat Emir, Adalet Bakanı Gürlek'in soruşturmalardaki rolüne eleştirilerde bulundu.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in devam eden soruşturma ve davalara ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Emir, "Başsavcı mısınız, Adalet Bakanı mı? Karar verin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek'e tepkide bulundu. Emir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Başsavcı mısınız, Adalet Bakanı mı? Karar verin! Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski başsavcısı olduğu İstanbul menşeli soruşturmaların bizzat sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. İBB Davası, Antalya ve Uşak soruşturma dosyaları hakkında seri açıklamalar yapıyor. Birilerinin iftiracı olduğunu duyuruyor, sonra İBB davasındaki iftiracıların da ifadelerinden vazgeçmediğini söylüyor. Halbuki gerçekler mahkemede çok farklı!"

Adem Soytekin savcılıktakinden bambaşka bir ifade verdi. 'Örgüt falan görmedim, bu gerçekçi değil, önüme şablon konuldu' dedi. Murat Kapki ise 'Ailemi korumak için konuştum' dedi ve dilekçe verdi. Adalet Bakanı koltuğunda otururken, devam eden ve tel tel dökülen yargılama ve soruşturma kumpaslarının dosyalarını şahsen mi takip ediyorsunuz? Çünkü Böcek için "Zamanı gelince konuşacak" diyen de bizzat sizdiniz."

Kaynak: ANKA

