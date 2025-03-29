CHP'li Emir, Şehzade Camisi'ndeki Tahribatla İlgili Soru Önergesi Verdi

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından cevaplandırılmak üzere Meclis'e soru önergesi verdi. Emir, "Şehzade Camisi Saraçhane gösterilerine katılanlar tarafından tahrip edildi" iddialarına ilişkin tek bir görüntü bulunmazken, olay yerinde bulunan İBDA-C militanları şüpheli olarak sorgulanmış mıdır" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi'nin (İBDA-C) militanlarının Şehzade Camisi içerisindeki ve Saraçhane sokaklarındaki görüntülerini Meclis gündemine taşıdı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere konuya ilişkin Meclis'e soru önergesi sundu. Emir, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yalan, iftira ve montaj siyasetine sarılarak iktidarını sürdürebileceğini sanan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yine halka kumpas kurmakla meşguldü. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile başlayan Saraçhane'deki gösterilerde Şehzade Camisi'ndeki mezar taşlarının kırılmasına ilişkin vandallıkla itham ettiği halkı suçladı. Cami alanındaki mezar taşlarını ve oradaki kutsalları koruma görevi 2021 yılında protokol iptal edildiği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınmasına rağmen şu anda hukuksuzca tutukluluğu süren İBB Genel Sekreter Yardımcımız Mahir Polat ve ona bağlı olan İBB Miras ekibi tarafından gözü gibi korundu.

"Yine aynı yalanlar"

Saraçhane'de toplanmaları sürerken de İBB, Şehzade Cami ve çevresinde yine zabıta ekiplerini görevlendirdi. Öğrendik ki insanlar dağılırken saraydan verilen talimatla yapılan orantısız şiddetten kaçmaya çalışan vatandaşlara sıkılan biber gazı zabıta ekiplerine de sıkılmış. O karmaşada cami içerisindeki mezar taşlarını kim nasıl kırdı hala bilinmiyor. Gezi'de 'görüntüleri paylaşacağız' dedikleri Kabataş yalanı tutmayan, 'camide içki içtiler' yalanı müezzin tarafından reddedilen, Saraçhane diye Gürcistan görüntülerini izlettiren Erdoğan yine aynı yönteme başvurdu.

Erdoğan 'kutsallara zarar verdiler', 'mezar taşlarını kırdılar' diye demokrasi talebi ile toplanan halka iftira atarken, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırma isteklerini hiçbir zaman gizlemeyen İBDA-C militanlarının Şehzade Cami içerisinde polisler top oynadığı, güreş tuttuğu, Saraçhane'nin arka sokaklarında tekbirlerle cirit attığı görüntüler ortaya çıktı. 2023 yılında İstanbul Valiliği'ne yaptıkları başvuru ile resmi olarak dernekleşen bu militanların mezar taşlarının kırıldığının söylendiği gece Şehzade Cami'nde olduğunu biliyoruz."

Emir, Yerlikay'nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları sordu:

"- Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırma ideolojisi ile kurulan bir derneğe neden soruşturma açılmamıştır?

- Bu oluşum hangi şartları sağlayarak İstanbul Valiliği tarafından dernek faaliyetlerini sürdürme izni almıştır?

- Şehzade Cami içerisinde militanlar ile top oynayan polisler hakkında bir işlem yapılmış mıdır?

- Şehzade Cami'nin 'Saraçhane gösterilerine katılanlar tarafından tahrip edildi" iddialarına ilişkin tek bir görüntü bulunmazken, olay yerinde bulunan İBDA-C militanları şüpheli olarak sorgulanmış mıdır?"