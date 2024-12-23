CHP'li Emir SGK'daki Adaletsizlikleri Meclis Gündemine Taşıdı - Son Dakika
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CHP'li Emir SGK'daki Adaletsizlikleri Meclis Gündemine Taşıdı

CHP\'li Emir SGK\'daki Adaletsizlikleri Meclis Gündemine Taşıdı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, SGK'nın CHP'li belediyelere başlattığı haciz işlemleri ve kurum içindeki adaletsiz uygulamaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a sordu. Emir, çalışanlara yönelik yapılan ekonomik kesintilerin üst düzey bürokratlara uygulanmamasını eleştirdi.

23.12.2024 12:50  Güncelleme: 12:52
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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, prim borçları için CHP'li belediyelere haciz işlemi başlatan SGK'da yaşanan adaletsiz uygulamaları Meclis gündemine taşıdı. Emir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a; "CHP'li belediyelere borçların tahsili için haciz gönderilirken, kurumu zarara uğratan yöneticilere de aynı cezai işlemler uygulanmakta mıdır" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP'li belediyelerden haciz yolu ile borç tahsiline başlayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) içerisinde yaşanan adaletsizliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a sordu. Emir, TBMM Başkanlığı'na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Emir, SGK'daki çalışanlardan ekonomik tedbir gerekçeleri ile ek gelir kesintisi yapılırken, kurumu milyonlarca lira zarara uğratan bazı üst düzey bürokratlar için yaptırım yoluna gidilmediğini belirtti. Emir önergeyle ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"SGK içerisindeki çalışanlara yönelik adaletsiz ücret ödemeleri, gelir kesintileri yapılırken üst düzey bürokratlara yönelik sürdürülen ayrımcı politikalar kurum içerisinde rahatsızlıklara sebep olmaktadır. SGK'nın asli görevi 'Bir mesleki veya sosyal risk yüzünden geliri veya kazancı kesintiye uğramış kimselerin başkalarının yardımına ihtiyaç kalmaksızın, geçinme ve yaşama ihtiyaçlarını karşılayan bir sistem' olarak tanımlanırken, kendi içindeki adaletsiz yaklaşımı kurumun güvenirliliğini sorgulatmaktadır. SGK çalışanlarının izinli ya da raporlu iken ek ödemelerinin kesilmesi, kurum tarafından 'ekonomik gerekçeler' gösterilerek hak kaybına uğratılması ancak üst düzey bürokratların bu kesintilere dahil edilmemesi kurumun kuruluş amacı ile çelişmektedir.

Kamuoyuna yansıyan son bilgilere göre bazı üst düzey yöneticilerin yetkilerini aşarak geri ödeme kapsamına aldığı MS ilacı sebebi ile SGK'yı 819 milyon 915 bin lira zarara uğrattığı ve bu kişilerin kurumdan ayrıldığı, SGK'nın hak kaybının tahsil edilemediği bilinmektedir. SGK'nın 2025 yılı prim gelirleri 2 trilyon 499 milyar lirayı geçeceği öngörülmektedir. Belediyelerin borçlarının SGK'nın toplam prim gelirlerine oranı yüzde 3,8'e inmiş durumdadır. Bakan Vedat Işıkhan başta olmak üzere kamuoyu önünde birçok yetkilinin SGK borçlarının ya da kurumun zarara uğratılmasının sebebinin henüz yeni devralınan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak açıklaması da, kuruma üst düzey yöneticilerin verdiği asli zararı kapatma çabası olduğu açıkça ortadadır."

CHP'li Emir, Bakan Vedat Işıkhan'a şu soruları yöneltti:

"SGK çalışanlarının ve üst düzey bürokratların maaşları ne kadardır?

SGK çalışanlarının raporlu ve izinli iken ek ödemelerinden hangi mevzuata göre ne kadar kesinti yapılmaktadır?

Kurumdaki üst düzey bürokratlara hangi tarihlerde ne kadar zam yapılmıştır?

Kurumdaki çalışanlara hangi tarihlerde ne kadar zam yapılmıştır?

Kimlere zamlar yapılacağı nasıl bir performans değerlendirme sistemi ile belirlenmektedir?

Kurumun finansmanı öne sürülerek çalışanlardan yapılan kesintiler neden üst düzey bürokratlara uygulanmamaktadır?

Cumhuriyet Halk Partili belediyelere borçların tahsili için haciz gönderilirken, kurumu zarara uğratan yöneticilere de aynı cezai işlemler uygulanmakta mıdır?

SGK Belediyelere haciz göndererek sosyal projeleri ve hizmetleri aksatırken, çalışanların maaşlarından ekonomik gerekçeler sunularak kesinti yaparken, üst düzey bürokratlarının maaşlarında neden aynı uygulamayı sergilememektedir?"

Kaynak: ANKA

Vedat Işıkhan, Vedat Işıkhan, Murat Emir, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Emir SGK'daki Adaletsizlikleri Meclis Gündemine Taşıdı - Son Dakika

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