CHP'li Erkol'un Tutuklanmasına Tepki
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Erkol'un Tutuklanmasına Tepki

12.04.2026 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökçe Gökçen, Ümit Erkol'un tutuklanmasının siyasi olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına ilişkin, "Benzer konuda yargılanan herkes tahliye edilmişken, ancak başka soruşturmalarla yedek tutuklamalar sadece siyasi kimliği olanlar açısından devreye alınmışken bu tutuklamanın siyasi olduğu gün gibi ortadadır" dedi.

Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol tutuklandı. Görevi başında ve her gün programı belli olan, ifadeye çağrıldığında gidecek, yargılanmaktan hiçbir arkadaşımız gibi kaçmayacak olan il başkanımızı gözaltına alıp, İzmir'e götürüp tutuklamanın hukukla açıklanabilecek hiçbir yanı yoktur. Benzer konuda yargılanan herkes tahliye edilmişken, ancak başka soruşturmalarla yedek tutuklamalar sadece siyasi kimliği olanlar açısından devreye alınmışken bu tutuklamanın siyasi olduğu gün gibi ortadadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Gökçe Gökçen, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi Ordu'da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi
Skriniar’dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim Skriniar'dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim
Netanyahu’dan skandal çıkış Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı skandal sözlerle hedef aldı Netanyahu'dan skandal çıkış! Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı
Ederson’dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem
Londra’da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı Londra'da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki

19:03
Galatasaray-Kocaelispor mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Kocaelispor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:37
İran’dan Hürmüz Boğazı Uyarısı
İran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı
18:36
Trump bu kez Çin’i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
18:34
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
17:16
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 19:47:28. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.