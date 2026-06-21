CHP'li Ali Haydar Fırat'tan "Operasyon İstemiyorsanız, Bize Destek Verin" İddiasına Yalanlama

(ANKARA) - CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerin belediye başkanlarını arayarak, "Operasyon istemiyorsanız, bize destek verin" dediği yönündeki iddiaları yalanladı.

CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediye başkanlarının destek için arandığını yalanladı. Fırat, şunları kaydetti:

"İddia olarak dolaşıma sokulan, ama tümüyle bir algı operasyonu olan 'Kılıçdaroğlu yönetimine yakın bazı isimler, belediye başkanlarını arayarak 'operasyon istemiyorsanız, bize destek verin' dedi' şeklindeki ısmarlama metni, ne bir haber değeri ne de bir gerçeği yansıtmaktadır. Medyamızın saygın kurum ve kişilerinin bu tür bir karalama metnine itibar etmeyeceğine olan inancımızla herkese güzel ve yalansız bir pazar günü diliyoruz."