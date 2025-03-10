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CHP'li Genç, Emeklilerin Sorunlarını Dinledi

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CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, emeklilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirdi ve iktidarı eleştirdi.

10.03.2025 12:51
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(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, emeklilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Akciğer kanseri olduğunu belirten bir emekli, "Aldığım maaş 14 bin lira, bin 500 lirası hastane kesintisi. İlaç alacak param yok. Dört çocuğum var, yetiştiremiyorum. 56 yaşındayım ama 70 yaşına döndüm" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinin Osmanlı mahallesinde emeklilerle bir araya gelerek yaşadıkları sıkıntıları dinledi. Açıklanan rakamların halkın gerçek enflasyonunu yansıtmadığını belirten emekliler, düşük maaşlarla temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandıklarını ifade etti.

"56 yaşındayım ama 70 yaşında gibiyim"

Akciğer kanseri olduğunu belirten bir emekli, "Aldığım maaş 14 bin lira, bin 500 lirası hastane kesintisi. Yetmiyor, 7-8 kişilik bir ailem var. İlaç alacak param yok. Yetmiyor, yetmiyor bize. Dört çocuğum var, yetiştiremiyorum. 56 yaşındayım ama 70 yaşına döndüm" dedi.

Bir başka emekli ise maaşlarına yapılan zamların diğer kesimlere göre çok düşük olduğunu belirterek, "Memura 8 bin lira zam verdiler. Emekliye yok mu? Her şeye var, emekliye mi yok? Emekçiye düşman bunlar" diye tepki gösterdi.

Genç: "İktidar, emeklileri açlığa mahkum etti"

Emeklilerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken CHP'li Genç, AK Parti iktidarının yıllardır düşük maaşlarla emeklileri açlığa mahkum ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Emeklilerimiz yıllarca çalışıp ülkeye hizmet etti ama bugün açlık sınırının bile altında bir maaşa mahkum edildiler. Saray ve yandaşlar lüks içinde yaşarken, emekliler hastane masraflarını bile karşılayamaz hale geldi. Bankalar rekor kar açıklarken, emekliler borç içinde yaşamaya çalışıyor. Bu düzen değişecek, CHP olarak emeklinin hakkını savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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