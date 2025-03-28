CHP'li Gökan Zeybek: TBB Genel Kurulu İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Gölgesinde - Son Dakika
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CHP'li Gökan Zeybek: TBB Genel Kurulu İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Gölgesinde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçimi öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının etkilerini vurguladı ve yeni başkan olarak Zeydan Karalar'ı önerdiklerini açıkladı.

28.03.2025 16:37  Güncelleme: 17:01
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili seçimine ilişkin, "Aslında Genel Kurul Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının gölgesinde geçiyor çünkü daha önce TBB Başkanı'nın kim olduğunu kamuoyu bilmezken Sayın İmamoğlu burayı son derece güçlendirdi, yerel yönetimlerin gücünü arttırdı. Pek çok belediyeyi ilgilendiren sorunların çözülmesi konusunda insiyatif almıştı. Şimdi onun olmadığı bir ortamda yapıyoruz. Tabii ki üzgün ve mahzunuz ama yaşam devam ediyor ve biz buradan yeni başkanla birlikte önümüzdeki süreci yöneteceğiz" dedi.

TBB Birlik Meclisi, TBB Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılması ve tutuklanması nedeniyle Başkan Vekili seçimi gündemiyle toplandı. ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye Belediyeler Birliği'nin Genel Kurulunu yapıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması dolayısıyla yerine seçeceğimiz ve dönem sonuna kadar görev yapacak olan Belediye Başkanımız seçilecek. Grubumuz Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın ismi üzerinde uzlaştık. Tahmin ediyorum ki bugün buradan TBB Başkanı olarak ayrılacak. Aslında Genel Kurul Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının gölgesinde geçiyor çünkü daha önce TBB Başkanı'nın kim olduğunu kamuoyu bilmezken Sayın İmamoğlu burayı son derece güçlendirdi, yerel yönetimlerin gücünü arttırdı. Pek çok belediyeyi ilgilendiren sorunların çözülmesi konusunda insiyatif almıştı. Şimdi onun olmadığı bir ortamda yapıyoruz. Tabii ki üzgün ve mahzunuz ama yaşam devam ediyor ve biz buradan yeni başkanla birlikte önümüzdeki süreci yöneteceğiz."

Kaynak: ANKA

Zeydan Karalar, Ekrem İmamoğlu, Gökan Zeybek, İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Gökan Zeybek: TBB Genel Kurulu İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Gölgesinde - Son Dakika

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