CHP\'li Gülizar Biçer Karaca\'dan Rıza Akpolat\'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

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(ANKARA) - CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına ilişkin "Demokrasiyi istediklerinde inebilecekleri bir duraktan ibaret olarak gören bu zihniyet, Türkiye'nin kronik haline gelmiş sorunlarını çözmek yerine iktidarını devam ettirebilmek adına hukuku bir sopa olarak kullandığı siyasi kumpaslara devam ediyor" dedi.

CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Karaca'nın paylaşımı şu şekilde:

"Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle ifadeye çağırılsa gidebilecek iken sabaha karşı bir operasyonla gözaltına alındı. Demokrasiyi istediklerinde inebilecekleri bir duraktan ibaret olarak gören bu zihniyet, Türkiye'nin kronik haline gelmiş sorunlarını çözmek yerine iktidarını devam ettirebilmek adına hukuku bir sopa olarak kullandığı siyasi kumpaslara devam ediyor. Hak, Hukuk, Adalet mücadelemizde bir milim geri durmayacağız."