CHP'li Günaydın'dan İçişleri Bakanı'na Önerge: Jandarma Neden Görevlendirildi? - Son Dakika
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CHP'li Günaydın'dan İçişleri Bakanı'na Önerge: Jandarma Neden Görevlendirildi?

22.05.2025 15:32  Güncelleme: 16:32
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik üçüncü dalga operasyonda jandarmanın neden görevlendirildiğini sordu. Günaydın, Meclis'e verdiği önerge ile çeşitli soru işaretleri gündeme getirdi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik üçüncü dalga operasyonda, şehir merkezlerinde operasyonla görevli olan emniyet birimleri yerine neden jandarmanın görevlendirildiğini" sordu.

Günaydın, İBB'ye yapılan üçüncü dalga operasyonda emniyet yerine jandarmanın görev yapmasını Meclis gündemine taşıdı. CHP'li Günaydın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Önergesinde "İBB yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında üçüncü dalga operasyon başlatıldığını, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de arasında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini" anımsatan Günaydın, operasyonda emniyet birimleri yerine jandarma birimlerinin aktif olarak görevlendirilmesinin, kamuoyunda ve güvenlik bürokrasisinde çeşitli soru işaretlerine neden olduğunu belirtti.

Günaydın, önergede şunları kaydetti:

"Özellikle kent merkezlerinde yürütülen adli operasyonlarda jandarmanın değil, polisin görev yapması teamülüne rağmen, İstanbul gibi metropol bir şehirde jandarmanın devreye sokulması; emniyet teşkilatına duyulan güvenin zedelenip zedelenmediği, siyasi saiklerle bir güvenlik mimarisi değişikliğine mi gidildiği ya da yargı kararlarının siyasi amaçlarla mı uygulandığı sorularını gündeme getirmiştir."

"Jandarma personeli hangi özel eğitim, yetkilendirme veya talimatla görevlendirilmiştir?"

Günaydın'ın Bakan Yerlikaya'ya yönelttiği sorular ise şöyle:

"İBB'ye yönelik son operasyonda emniyet birimleri yerine neden jandarma kolluk birimleri görevlendirilmiştir? Normal şartlarda şehir merkezinde operasyonel görev emniyet birimlerine aitken, jandarmaya görev verilmesinin yasal ve idari gerekçesi nedir?

Bu görevlendirme İçişleri Bakanlığı tarafından mı yapılmıştır, yoksa ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından mı talep edilmiştir? Söz konusu operasyonlarda bakanlığın idari olarak herhangi bir yönlendirme ya da koordinasyon faaliyeti olmuş mudur?

Emniyet teşkilatının dışlanarak jandarmanın öne çıkarılması, teşkilatlar arası güven bunalımına ya da yetki çatışmasına neden olmuş mudur?

Önleyici kolluk ile adli kolluk ayrımı gözetilmeden yürütülen bu tür operasyonlar demokratik hukuk devleti ilkeleri açısından sorun teşkil etmiyor mu?

Bu operasyonlarda görev alan jandarma personeli hangi özel eğitim, yetkilendirme veya talimatla görevlendirilmiştir?

Jandarmanın kent merkezli operasyonlara yöneltilmesi, yeni bir güvenlik yapılanmasının ya da siyasi bir stratejik tercihin parçası mıdır?

2018 sonrasında jandarmanın görev alanı dışındaki şehir merkezlerinde yürüttüğü operasyon sayısı yıllara göre kaçtır? Bu operasyonlar nerelerde yapılmıştır? 2018'den bugüne kadar jandarma kaç defa savcılıklar tarafından görevlendirilmiştir? Bu değişim, stratejik bir dönüşümün parçası mıdır?

İBB'ye yönelik operasyonların sayısı ve içeriği dikkate alındığında, bu durumun bir 'siyasi müdahale' olarak algılanmasını engellemek için bakanlığınız ne gibi tedbirler almayı planlamaktadır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Günaydın'dan İçişleri Bakanı'na Önerge: Jandarma Neden Görevlendirildi? - Son Dakika

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