CHP\'li Gürer, mikro esnafa yüzde 0 POS komisyonu için kanun teklifi sundu

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, küçük esnafın banka ve kredi kartı ödemelerinde karşılaştığı POS komisyonlarının azaltılması amacıyla 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda değişiklik yapılması için kanun teklifi verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kredi kartında POS komisyonlarının azaltılması amacıyla 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

POS cihazı bulundurmanın ve kartlı ödeme kabul etmenin küçük esnaf için artık bir tercih olmaktan çıktığını belirten Gürer, komisyonların düşük kar marjıyla çalışan esnafın gelirini önemli ölçüde azalttığını ifade etti.

Özellikle bakkal, manav, berber, kuaför, kahvehane, büfe ve küçük lokantalar gibi işletmelerin kira, elektrik, su, personel, vergi ve sigorta giderleriyle karşı karşıya olduğunu belirten Gürer, kartlı ödeme maliyetlerinin de bu yükü artırdığını söyledi.

Teklifte, mikro ölçekli esnaf ve sanatkarlardan kartlı ödeme işlemleri için yüzde 0 komisyon alınması, diğer esnaf ve sanatkarlar için komisyon oranının en fazla yüzde 0,50, diğer üye işyerleri için ise yüzde 0,75 olarak belirlenmesi öngörülüyor.

Ömer Fethi Gürer, komisyon oranlarının düşürülmesinin farklı adlar altında yeni ücretler alınarak etkisiz hale getirilmemesi gerektiğini belirterek, POS cihazı kira, cihaz kullanım bedeli, aktivasyon, paket, yazılım, bakım, hizmet veya bloke bedeli gibi ek ücretlerle komisyon sınırlarının aşılmasının önüne geçilmesini istedi.

Gürer, düzenlemenin amacının kartlı ödeme sistemlerini sınırlamak değil, bu sistemlerin küçük işletmeler üzerindeki orantısız maliyetini azaltmak olduğunu belirterek, "Esnafın ayakta kalması istihdamın, yerel ekonominin, küçük işletmelerin ve tüketicinin korunması anlamına gelir" dedi.