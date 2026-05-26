CHP'li Güç: Bilinçli Olarak Yapılmış Siyasi Bir Operasyon

26.05.2026 23:43  Güncelleme: 00:23
(İZMİR) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar'ın tutuklanmasının ardından açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, soruşturmanın "tamamen siyasi" olduğunu belirtti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, eski belediye başkanı Özdem Mustafa İnce, zabıta memuru Sezgin Kuş ve Nermin Günay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliye önünde açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, operasyonun siyasi olduğunu öne belirterek şunları kaydetti:

"Bu kadar mesnetsiz, altlığı olmayan, somut delili olmayan, tamamen siyasi bir yargılamayla bizim değerli başkanımızı resmen içeriye attılar. Bu, genel başkanımızın geldiği bilinerek, bilinçli olarak yapılmış siyasi bir operasyon. Bu kadar insanlara eziyet edildiği, çalışkan insanların bu kadar yargılandığı, ülkedeki dürüst, ahlaklı, düzgün insanların bu kadar insan gözünde, kendi vicdani olarak yargılandığı bu kadar ağır bir dönem herhalde yaşanmamıştır. Darbe dönemlerinde dahi bu kadar ağır bir dönem yaşanmamıştır. Güzelbahçe Belediye Başkanımız Mustafa Başkan, İzmir'in en çok sevilen, kendi ilçesinde en çok sevilen; ahlaklı, dürüst olarak tanınan insanlardan bir tanesi. Bunu herkes biliyor. Bugün yapılan operasyonun tamamen siyasi olduğunu herkes biliyor. Bunun ileride hem siyasi hem manevi olarak mutlaka karşılığı olacaktır. Bunun bedelini biz vermeyeceğiz. Bunun bedelini milletimiz ödetecektir. Bunun ileride bir bedeli olacaktır. En kısa zamanda o bedel gelecektir."

Kaynak: ANKA

