CHP'li Hakan Çağlar, 23 Nisan'da Çocuklara Hediyeler Dağıttı

(ERZİNCAN) - CHP Erzincan Belediyesi Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Hakan Çağlar, 23 Nisan dolayısıyla Dörtyol Meydanı'nda çocuklara balon, kalem, oyuncak ve şeker dağıttı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Erzincan'da da çeşitli etkinlikler eşliğinde coşkuyla kutlandı. Bu kutlamaya bir katkı da CHP Erzincan Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Çağlar'dan geldi.

Dörtyol Meydanı'nda çocuklara balon, kalem, oyuncak ve şeker hediye eden Çağlar, "Çocuklarımızı sadece 23 Nisan'da değil her gün bu tarz etkinliklerde ödüllendirmeliyiz, onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim nesillerimiz" dedi.